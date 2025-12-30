Bursa’da Öğrencilere Her Sabah Ücretsiz Sıcak Çorba

Sosyal projeyle kış günlerinde gençlere destek

Soğuk kış günlerinde üniversite öğrencilerini yalnız bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere her sabah ücretsiz sıcak çorba ve ekmek ikram ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından BURFAŞ aracılığıyla yürütülen uygulamada, özel olarak hazırlanan mobil araçla görevli ekipler tarafından her gün yaklaşık 1500 öğrenciye sıcak çorba sunuluyor.

Sabah saatlerinde yapılan ikramla güne enerjik başlayan öğrencilere, Belediye’nin iştiraki BESAŞ tarafından üretilen paketli ekmek de veriliyor. Uygulama, kış aylarında hem ekonomik destek sağlıyor hem de gençlerin güne sıcak bir başlangıç yapmasına katkıda bulunuyor.

Uygulamadan büyük memnuniyet duyduklarını belirten öğrenciler, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

