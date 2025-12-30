DOLAR
İnegöl'de 2026'ya Manevi Başlangıç: Kasım Efendi Camisinde İlk Sabah Namazı

İnegöl Belediyesi, 01 Ocak Perşembe sabahı Kasım Efendi Camisinde 2026'nın ilk sabah namazı programını düzenliyor; tilavet, kasideler, dua ve ikramlar yer alacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:10
İnegöl Belediyesi, 2026 yılının ilk sabah namazı buluşmasını 01 Ocak Perşembe günü Kasım Efendi Camisinde düzenliyor.

Program Detayları

Etkinlikte Kuran-ı Kerim tilaveti, kasideler, tesbihat, dua ve ikramlar yer alacak.

Gönülleri mest eden tilavetleri, kasideleri ve dualarıyla Selami Güleç, Mehmet Kızılaslan, Nurullah Memiş, Mehmet Kuyumcu ve Muammer Aybey İnegöllülerle buluşacak.

Başkan'ın Daveti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni yıla bu anlamlı buluşmayla merhaba demek isteyen tüm ilçe halkını sabah namazı programına davet etti.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

