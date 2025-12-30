DOLAR
Karacabey'de 2025 Asfalt Seferberliği Tamamlandı: 8 bin 200 ton kaplama

Karacabey Belediyesi 2025 asfalt seferberliğini tamamladı: ihale kapsamında 8 bin 200 ton asfalt kaplama ve 800 ton yama yapıldı; çalışmalar 2026'da sürecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:34
Karacabey'de 2025 Asfalt Seferberliği Tamamlandı: 8 bin 200 ton kaplama

Karacabey'de 2025 Asfalt Seferberliği Tamamlandı

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt seferberliğini 2025 yılı itibarıyla tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde mahalle mahalle yürütülen çalışmalar, planlı programla vatandaşların yaşam kalitesini artıran kapsamlı bir altyapı hamlesine dönüştü.

İhale kapsamında ekipler, 2025 yılı boyunca toplam 8 bin 200 ton asfalt kaplama ve 800 ton yama çalışması gerçekleştirdi. Asfalt kaplama işlemleri 2026 yılında planlama dahilinde devam edecek; yama çalışmaları ise saha ihtiyaçlarına göre sürecek.

2025 sezonu Selimiye Mahallesi 4. Sokak'ta başladı. Çalışmaların tamamlandığı adresler şunlar: Mahmuriyet Mahallesi 11. Sokak, Hüdavendigar Mahallesi 53 ve 55. Sokaklar, Hamidiye Mahallesi Panayır Caddesi, Canbalı Mahallesi Kemalpaşa Yolu Sokak ve 1825. Sokak, Garipçe Mahallesi Yusuf Derici Sokak ve 71. Sokak, Tavşanlı Mahallesi 386 ve 412. Sokaklar, Mecidiye Mahallesi Hastane Sokak, Emirsultan Mahallesi 198. Sokak, Tavşanlı Mahallesi Nuri Katar Sokak, Canbalı Mahallesi 66. Sokak ve Sanayi Sitesi'nde muhtelif sokaklar.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün ihale planlaması doğrultusunda bu bölgelerde toplam 8 bin 200 ton asfalt kaplama gerçekleştirildi. Ayrıca özellikle yoğun kullanımdan yıpranan noktalarda yürütülen yama çalışmalarında 800 ton asfalt yama ile çukur ve bozuk yol yüzeyleri yenilendi.

Belediye yetkilileri, bu çalışmaların trafik güvenliği ve konforu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Karabatı: "Sahadayız, vatandaşımızla birlikteyiz"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, çalışmalarda yaşanan geçici olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların anlayışına teşekkür ederek, belediyenin hizmet anlayışını şöyle özetledi: "2025 yılı boyunca ekiplerimiz, yoğun bir çalışma programı eşliğinde ilçemizin dört bir yanında eş zamanlı olarak asfalt kaplama ve yama faaliyetleri yürüttü. Mahalle mahalle ilerleyen bu çalışmalarla yalnızca yolları yenilemekle kalmadık; ulaşım güvenliğini artıran, trafik akışını rahatlatan ve vatandaşlarımızın günlük yaşamda hissettiği konforu üst seviyeye taşıyan kapsamlı bir altyapı hamlesini başarıyla tamamladık. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde çözümler üretmek. Bu nedenle günlük saha denetimlerimizi aralıksız sürdürüyor, tespit edilen sorunlara anında müdahale ederek hizmetin en etkin şekilde yerine gelmesini sağlıyoruz. 2026 yılında da planlamamız doğrultusunda hem yeni asfalt kaplama çalışmalarımıza hem de ihtiyaç duyulan bölgelerde yama işlemlerine kesintisiz şekilde devam ederek Karacabey’in yol standardını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz."

Hizmeti masa başında değil sahada üretiyoruz diyen Karabatı, altyapı yatırımlarının 2026'da da artarak süreceğini belirtti.

KARACABEY’DE 2025 YILI ASFALT SEFERBERLİĞİ TAMAMLANDI

KARACABEY’DE 2025 YILI ASFALT SEFERBERLİĞİ TAMAMLANDI

KARACABEY’DE 2025 YILI ASFALT SEFERBERLİĞİ TAMAMLANDI

