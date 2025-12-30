DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,06%
ALTIN
6.073,5 -1,65%
BITCOIN
3.781.759,61 -1,11%

İnegöl'de Aşık Buluşması 02 Ocak'ta Beşinci Mevsim'de

İnegöl Belediyesi, 02 Ocak Cuma saat 20.00'de Beşinci Mevsim'de 'Aşıklar Buluşması' düzenliyor; etkinlik ücretsiz ve biletsiz.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:10
İnegöl'de Aşık Buluşması 02 Ocak'ta Beşinci Mevsim'de

İnegöl'de 'Aşık Buluşması' başlıyor

Yeni yılın ilk kültür sanat etkinliği

İnegöl Belediyesi, Anadolu'nun köklü kültür miraslarından biri olan aşıklık geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 'Aşıklar Buluşması' programını vatandaşlarla buluşturuyor.

Halk ozanlarının sazları ve sözleriyle sahne alacağı programda; Aşık Erol Coşkunoğlu, Aşık Yakup Temelli, Aşık Erdaze Kapan ve Aşık Turgut Türk İnegöllülerle bir araya gelecek. Türk halk edebiyatının önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, kültür ve sanat dolu bir akşam sunacak.

02 Ocak Cuma günü saat 20.00'de, İnegöl'ün kültür ve sanat merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz ve biletsiz olarak izlenebilecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tüm vatandaşları bu anlamlı kültür buluşmasına davet ederek, geleneksel değerlerin yaşatılmasına katkı sunacak bu özel gecede İnegöllülerle bir arada olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

İNEGÖL’DE ‘AŞIK BULUŞMASI’ BAŞLIYOR

İNEGÖL’DE ‘AŞIK BULUŞMASI’ BAŞLIYOR

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seyyid Ahmet Arvasi Balıkesir'de Anıldı
2
Bursa’da Öğrencilere Her Sabah Ücretsiz Sıcak Çorba
3
İnegöl'de Aşık Buluşması 02 Ocak'ta Beşinci Mevsim'de
4
Nazilli Fotoğraf Sanatı Derneği 10. Olağan Genel Kurulu — Refik Karacaoğlu Yeniden Başkan
5
M1 Adana AVM 25. Yılını Yılbaşı Festivali ile Kutluyor
6
İnegöl'de 2026'ya Manevi Başlangıç: Kasım Efendi Camisinde İlk Sabah Namazı
7
Karacabey'de 2025 Asfalt Seferberliği Tamamlandı: 8 bin 200 ton kaplama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları