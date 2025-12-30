Seyyid Ahmet Arvasi Balıkesir'de Anıldı

Anma Programı NEF'te Gerçekleşti

Balıkesir’de 13 yıl görev yapan eğitimci, fikir adamı, yazar ve sosyolog Seyyid Ahmet Arvasi, görev yaptığı Necatibey Eğitim Fakültesi (NEF) bünyesinde düzenlenen anma programıyla yad edildi. Etkinlik, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. NEF Dekanı Prof. Dr. Bilal Yıldırım katılımcılara hitaben hoş geldiniz konuşması yaptı ve ardından Arvasi’nin yaşam öyküsünü okudu. Arvasi’yi yakından tanıyan öğrenciler ve Balıkesir’de birlikte yaşadıkları dönemleri bilenler, dinleyicilere anılarını aktardı.

Konuşmalar ve Anlatılanlar

Oturum başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Bilal Yıldırım, Arvasi Hoca’nın gençlere yönelik misyonunu ve insan sevgisini vurguladı. Uzman Dr. Mehmet Çalışkan ise Arvasi’nin Balıkesir yıllarını, öğrencileriyle yaptığı konuşmaları ve günlük yaşamını anlattı; ayrıca Arvasi’nin ilk kitabının Balıkesir’de basıldığını hatırlattı.

Katılımcılar ve Kapanış

Anma programına Rektör Yücel Oğurlu, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Memur Sen Balıkesir İl Başkanı Ercan Kurter, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Murat Doğdubay, STK temsilcileri, Arvasi’nin öğrencileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın sonunda katılımcılara teşekkür amacıyla Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy ve Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

UZMAN DR. MEHMET ÇALIŞKAN