M1 Adana AVM 25. Yılını Yılbaşı Festivali ile Kutluyor

M1 Adana Alışveriş Merkezi, 2000 yılında kapılarını açtığı Adana'da 25’inci yılını kutluyor. AVM, yıl boyunca düzenlediği kültür, sanat, spor, eğlence ve sosyal içerikli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yıl Boyu Program

Her yaştan ziyaretçi için konserler, tiyatro ve sinema gösterimleri, yarışmalar, söyleşiler ve canlı performanslar düzenleniyor. Yıldızlar Altında Sinema gibi açık hava sinema günleri, gençlere ve kadınlara yönelik spor yarışmaları ile interaktif spor, egzersiz ve sağlık etkinlikleri öne çıkıyor.

Geleneksel Etkinlikler ve STK İş Birlikleri

AVM; milli bayramlarda bando, senfoni ve kutlama etkinlikleri, Ramazan ayına özel programlar ile sömestr ve yaz dönemlerinde gerçekleştirilen Çocuk Atölyeleri gibi aile odaklı çalışmalar sunuyor. Bunun yanında birçok sivil toplum kuruluşu ile dayanışma ve ortak etkinlikler gerçekleştiriliyor.

25. Yıl ve Yılbaşı Festivali

Aralık ayı boyunca sürecek 25. Yıl ve Yılbaşı Festivali kapsamında Yeni Yıl Meydanı, Kış Panayır Oyunları, Alışveriş Kulübeleri, Sürpriz Hediyeler, atölyeler, özel şovlar, müzik dinletileri, tiyatrolar ve kortejler ziyaretçileri bekliyor olacak.

Kasım ayından bu yana ziyarete açılan dijital müzede VR gözlük ile 25 yıllık serüven paylaşılıyor. Ziyaretçiler dijital ekranda interaktif oyunlarla eğlenebiliyor ve hatıra fotoğrafları çektirebiliyor. AVM, aralık ayı boyunca hafta sonlarına ağırlık vererek özellikle çocuklara yönelik ve yıl sonuna kadar sürecek olan "Yeni Yıl Enerjisinin Biricik Adresi" etkinlikleriyle farklı deneyimler yaşatmayı hedefliyor.

Yılbaşı Festivali'nde "Çocuk Atölyeleri", "Kış Panayır Oyunları", "Işıltılı Yüz Boyama" ve "Jonglör" gibi özel etkinlikler ziyaretçileri bekliyor.

M1 Adana Alışveriş Merkezi Müdürü Kağan Cangil, "M1 Adana AVM’de kurulduğumuz günden bu yana ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. 25’inci yılımızda yeni bir yıla girerken ziyaretçilerimizi eğitim, kültür, sosyal ve spor içerikli aktiviteler, atölyeler ve organizasyonlar ile tekrar buluşturuyoruz. Bu yıl 12 Aralık’ta başlayan ve aralık ayı içerisinde süren 25. Yıl ve Yılbaşı etkinlikleri ile ziyaretçilerimize farklı, zengin deneyimler yaşatmayı hedefledik. Ziyaretçilerimizi bu etkinliklerde M1 Adana AVM’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.

