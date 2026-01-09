Kastamonu’da "Kastamonu’dan Filistin’e Gönül Köprüsü" Sergisine Büyük İlgi

Sosyal sorumluluk projesi sergi ve ödül töreniyle tamamlandı

Kastamonu Valiliği koordinesinde, Kastamonu Üniversitesi ve Filistinli öğrenciler yürütücülüğünde hayata geçirilen Kastamonu’dan Filistin’e Gönül Köprüsü sergisi büyük ilgi gördü.

Kastamonu Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu ile Filistinli öğrencilerin yürütücülüğünde hayata geçirilen Kastamonu’dan Filistin’e Gönül Köprüsü sosyal sorumluluk projesi, düzenlenen sergiyle tamamlandı. Proje kapsamında Kastamonu’daki ortaokullarda ve Nasrullah Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde ortaya çıkan çalışmalar, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sergi Salonu’nda açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen ödül töreninde konuşan Dr. Öğretim Üyesi Murat Yılmaz, "Projenin amacı Kastamonu’daki ortaokul öğrencileri başta olmak üzere kamuoyuna Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerini ve insani krizi Filistinli öğrencilerin sunumlarıyla anlatarak empati, dayanışma ve farkındalık oluşturmak, yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerle üniversite ve ortaokul öğrencileri arasında etkileşim kurup Filistin meselesine dikkat çekmekti. Bu amaç doğrultusunda ortaokul öğrencilerine insan hakları ve insani krizler hakkında bilgilendirme yapmayı, farklı kültürlere saygı duyma bilincini yerleştirmeyi, Kastamonu’da Filistin meselesine dair duyarlı bir kamuoyunun gelişimine katkı sağlamayı ve Üniversitemiz ile devlet kurumları arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefledik" dedi.

Proje ekibine ödül belgeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Kandemir ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Omca Altın tarafından takdim edildi. Sergiyi çok sayıda akademisyen ve öğrenci ziyaret ederek Filistin meselesine olan desteklerini gösterdi.

KASTAMONU VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VE FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN “KASTAMONU’DAN FİLİSTİN’E GÖNÜL KÖPRÜSÜ” SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.