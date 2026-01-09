Kastamonu’da "Kastamonu’dan Filistin’e Gönül Köprüsü" Sergisine Büyük İlgi

Kastamonu’da düzenlenen "Kastamonu’dan Filistin’e Gönül Köprüsü" sergisi, üniversite ve Filistinli öğrencilerin katkısıyla Merkez Kütüphanesi'nde yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:25
Sosyal sorumluluk projesi sergi ve ödül töreniyle tamamlandı

Kastamonu Valiliği koordinesinde, Kastamonu Üniversitesi ve Filistinli öğrenciler yürütücülüğünde hayata geçirilen Kastamonu’dan Filistin’e Gönül Köprüsü sergisi büyük ilgi gördü.

Kastamonu Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu ile Filistinli öğrencilerin yürütücülüğünde hayata geçirilen Kastamonu’dan Filistin’e Gönül Köprüsü sosyal sorumluluk projesi, düzenlenen sergiyle tamamlandı. Proje kapsamında Kastamonu’daki ortaokullarda ve Nasrullah Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde ortaya çıkan çalışmalar, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sergi Salonu’nda açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen ödül töreninde konuşan Dr. Öğretim Üyesi Murat Yılmaz, "Projenin amacı Kastamonu’daki ortaokul öğrencileri başta olmak üzere kamuoyuna Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerini ve insani krizi Filistinli öğrencilerin sunumlarıyla anlatarak empati, dayanışma ve farkındalık oluşturmak, yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerle üniversite ve ortaokul öğrencileri arasında etkileşim kurup Filistin meselesine dikkat çekmekti. Bu amaç doğrultusunda ortaokul öğrencilerine insan hakları ve insani krizler hakkında bilgilendirme yapmayı, farklı kültürlere saygı duyma bilincini yerleştirmeyi, Kastamonu’da Filistin meselesine dair duyarlı bir kamuoyunun gelişimine katkı sağlamayı ve Üniversitemiz ile devlet kurumları arasında işbirliğini güçlendirmeyi hedefledik" dedi.

Proje ekibine ödül belgeleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Kandemir ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Omca Altın tarafından takdim edildi. Sergiyi çok sayıda akademisyen ve öğrenci ziyaret ederek Filistin meselesine olan desteklerini gösterdi.

