Salih Gündoğdu Ata Sahne’de Türkü Şöleni

Atakum Belediyesi, Türk Halk Müziğinin önde gelen isimlerinden Samsunlu sanatçı Salih Gündoğdu'yu Ata Sahne'de sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçının bağlaması eşliğinde seslendirdiği türküler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konser ve repertuvar

Atakum Belediyesi, Türk Halk Müziğine katkılarıyla Samsun’u tüm dünyaya tanıtan müzisyen ve akademisyen Salih Gündoğdu'yu ikinci kez sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçıyı dinlemek isteyen çok sayıda vatandaş Ata Sahne Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. Ankara Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde Öğretim Üyesi olan Gündoğdu, saz ekibiyle Türkiye’nin çeşitli yörelerinden türküler seslendirdi. Yöresel ezgilerin oluşturduğu müzik şöleninde sanatçının güçlü yorumu büyük beğeni topladı; dinleyiciler Gündoğdu'yu uzun süre ayakta alkışladı.

Açış konuşması

Deniz Gömeç, programın açış konuşmasında şunları söyledi: "Atakum’da hep birlikte sanat kenti kurmaya devam edeceğiz. Kentimizin sanatsal kimliğini taçlandırarak, daha da yukarı taşıyacağız. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen, İki kazma kürek iki de ırgat yeter, Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan bir de Süleyman gerek’ dizelerinde ifade ettiği gibi yapmak zor ve emek istiyor. Programımızın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Başkanımız Serhat Türkel’e, bu gece herhangi bir bedel talep etmeden tamamen Samsun’un evladı olmanın hassasiyetiyle ikinci kez bizimle olmayı tercih eden Sanatçımız Salih Gündoğdu’ya ve emeği geçen tüm değerli arkadaşlarımıza sizlerin adına yürekten teşekkür ediyorum. Önümüzde güzel projeler var ve farklı düşüncelere de açığız. Lütfen sizler de istediğiniz veya aklında olan kültür sanat etkinliklerini paylaşın, bizlere ulaştırın. Önümüzdeki günlerde, Samsun’un evlatlarını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu konuda da sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyoruz"

Katılımcı görüşleri

CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek konser hakkında "Salih Hocam bizim gururumuz, içimizden çıktı. Ankara’da beraberdik, orada keyifle dinlemiştik. Geçen sene de Samsun’da muhteşem bir konser vermişti. Salih Hocamızı, artık bırakmayacağız, kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.

Sanatçının değerlendirmesi

Salih Gündoğdu gösterilen ilgiden memnun olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Benim için son derece özel ve duygusal bir konser oldu. Samsun’da doğup büyüyen ve Türk Halk Müziğine gönül veren bir kişi olarak konserimize, türkülerimize gösterilen ilgiden gurur duydum. Kültürel zenginliğimiz olan türkülerimizin her yaştan dinleyici de karşılık bulması, geniş kitlelere ulaşması çok önemli. Bu açıdan baktığımda benim ve değerli sanatçı arkadaşlarım için konserimiz çok anlamlıydı. Organizasyon için başta Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum"

Sanatseverler, türkülerin renkli ve hüzünlü dünyasından kesitler sunan Gündoğdu'yu uzun süre ayakta alkışladı.

