Uğur Erdoğan: "Basın Toplumun Haber Alma Hakkının Teminatıdır" — 10 Ocak Mesajı

"Basın, halkın haber alma hakkının teminatıdır"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Basın, halkın haber alma hakkının teminatıdır" sözleriyle gazetecilerin kamuoyunu doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirmedeki sorumluluğuna dikkat çekti. Gazetecilik mesleğinin sık sık zor şartlar altında icra edildiğini belirtti.

Erdoğan, basının şeffaflık, katılımcılık ve demokratik kültürün gelişmesinde oynadığı hayati role işaret ederek gece gündüz fedakârca görev yapan gazetecilerin toplumsal sorumluluğunu öne çıkardı. Meslek ilkelerine bağlı, özgür ve tarafsız bir basının sağlıklı toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

DTO Başkanı, meslek etiğine sadakat ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparken iş dünyası ile basın arasındaki güçlü iletişimin ekonomik gelişmelerin, üretimin ve yatırım ortamının doğru şekilde aktarılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Denizli Ticaret Odası olarak basınla her zaman yapıcı ve şeffaf bir iletişim içinde olmayı önemsediklerini belirten Uğur Erdoğan, bu duygu ve düşüncelerle görevlerini fedakârca sürdüren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı ve başarılar diledi.

