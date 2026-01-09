Uğur Erdoğan: "Basın Toplumun Haber Alma Hakkının Teminatıdır" — 10 Ocak Mesajı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basının demokrasideki önemini vurguladı ve gazetecilere başarı diledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:18
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:18
Uğur Erdoğan: "Basın Toplumun Haber Alma Hakkının Teminatıdır" — 10 Ocak Mesajı

Uğur Erdoğan: "Basın Toplumun Haber Alma Hakkının Teminatıdır" — 10 Ocak Mesajı

"Basın, halkın haber alma hakkının teminatıdır"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Basın, halkın haber alma hakkının teminatıdır" sözleriyle gazetecilerin kamuoyunu doğru, tarafsız ve hızlı şekilde bilgilendirmedeki sorumluluğuna dikkat çekti. Gazetecilik mesleğinin sık sık zor şartlar altında icra edildiğini belirtti.

Erdoğan, basının şeffaflık, katılımcılık ve demokratik kültürün gelişmesinde oynadığı hayati role işaret ederek gece gündüz fedakârca görev yapan gazetecilerin toplumsal sorumluluğunu öne çıkardı. Meslek ilkelerine bağlı, özgür ve tarafsız bir basının sağlıklı toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

DTO Başkanı, meslek etiğine sadakat ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparken iş dünyası ile basın arasındaki güçlü iletişimin ekonomik gelişmelerin, üretimin ve yatırım ortamının doğru şekilde aktarılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Denizli Ticaret Odası olarak basınla her zaman yapıcı ve şeffaf bir iletişim içinde olmayı önemsediklerini belirten Uğur Erdoğan, bu duygu ve düşüncelerle görevlerini fedakârca sürdüren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı ve başarılar diledi.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, BASIN MENSUPLARININ 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER...

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, BASIN MENSUPLARININ 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI. BAŞKAN ERDOĞAN, "BASIN, HALKIN HABER ALMA HAKKININ TEMİNATIDIR. GAZETECİLERİMİZ, ÖNEMLİ BİR TOPLUMSAL SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEKTEDİRLER. SAĞLIKLI BİR TOPLUMUN TEMEL YAPI TAŞLARINDAN BİRİ OLAN BASIN MENSUPLARIMIZIN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYOR, MESLEK HAYATLARINDA BAŞARILARININ ARTARAK DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gastro Çorum için geri sayım: 30 coğrafi işaretli lezzet
2
Uğur Erdoğan: "Basın Toplumun Haber Alma Hakkının Teminatıdır" — 10 Ocak Mesajı
3
Vuslat Saraçoğlu Sakarya'da: 'Bildiğin Gibi Değil' Gösterimi ve Söyleşi
4
Salih Gündoğdu Ata Sahne’de Türkü Şöleni
5
Dörtyol’un Kurtuluşunun 104’üncü Yılı Coşkuyla Kutlandı
6
Çanakkale'de 9 Ocak: İtilafların Gelibolu Tahliyesi 110’uncu Yılı Anıldı
7
Sivas'ta I. İzzeddin Keykavus Kabri Başında Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları