Vuslat Saraçoğlu Sakarya'da: 'Bildiğin Gibi Değil' Gösterimi ve Söyleşi

Yönetmen Vuslat Saraçoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Bildiğin Gibi Değil' gösterimi ve söyleşide izleyicilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:15
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri, 'Bildiğin Gibi Değil' film gösterimi ve söyleşi programıyla devam etti. Yönetmen Vuslat Saraçoğlu, gösterim sonrası sinemaseverlerle bir araya geldi.

Filmin çıkış noktası ve teması

Filmin çıkış noktasının ortak geçmişin farklı hatırlatma biçimleri olduğunu belirten Saraçoğlu, bu temayı kardeşlik olgusu üzerinden ele aldığını ifade etti.

Saraçoğlu, kardeşliğin derin bir düşünme alanı sunduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Kardeşlik çok girift bir yapı. Kaç kardeş olduğunuz, kaçıncı kardeş olduğunuz ve cinsiyet dağılımı gibi faktörler kişilik yapılarında belirleyici oluyor. Üstelik her kardeş, aynı ebeveynlerden farklı bir anne-babalık deneyimi yaşayabiliyor. Filmin türü dram olsa da içinde barındırdığı bir mizahi ton da var. Hayatta mizah ve dram iç içe ve bu ikisini beraber sunmak konuları daha boyutlu kılıyor"

