Vuslat Saraçoğlu Sakarya'da: 'Bildiğin Gibi Değil' Gösterimi ve Söyleşi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri, 'Bildiğin Gibi Değil' film gösterimi ve söyleşi programıyla devam etti. Yönetmen Vuslat Saraçoğlu, gösterim sonrası sinemaseverlerle bir araya geldi.

Filmin çıkış noktası ve teması

Filmin çıkış noktasının ortak geçmişin farklı hatırlatma biçimleri olduğunu belirten Saraçoğlu, bu temayı kardeşlik olgusu üzerinden ele aldığını ifade etti.

Saraçoğlu, kardeşliğin derin bir düşünme alanı sunduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Kardeşlik çok girift bir yapı. Kaç kardeş olduğunuz, kaçıncı kardeş olduğunuz ve cinsiyet dağılımı gibi faktörler kişilik yapılarında belirleyici oluyor. Üstelik her kardeş, aynı ebeveynlerden farklı bir anne-babalık deneyimi yaşayabiliyor. Filmin türü dram olsa da içinde barındırdığı bir mizahi ton da var. Hayatta mizah ve dram iç içe ve bu ikisini beraber sunmak konuları daha boyutlu kılıyor"

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK AYI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ, "BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL" FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ PROGRAMIYLA DEVAM ETTİ.