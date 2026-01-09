Dörtyol’un Kurtuluşunun 104’üncü Yılı Coşkuyla Kutlandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı, törenler, gösteriler ve konserlerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:01
Hatay’ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Tören Programı

Kutlama programı, Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Kuva-yi Milliye Mücahitleri Şube Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Tören kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler ve Katılımcılar

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç yaptığı konuşmada, ilçenin işgal döneminde gösterdiği kahramanlık ve direnişin tüm millete örnek olduğunu vurgulayarak, Dörtyol’un kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü kutladı. Törende ayrıca Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ozan Nas da katılımcıların kurtuluş gününü tebrik etti.

Programda halk oyunları gösterileri ve şiir dinletileri sunuldu. 6. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüller takdim edilmesinin ardından tören sona erdi.

Kutlamalara ilçe protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

