Çeşnigir Köprüsü: Kızılırmak Vadisinde Selçuklu Mirası

Kırıkkale'de Kızılırmak üzerindeki Anadolu Selçuklu eseri Çeşnigir Köprüsü ve kanyon, havadan görüntülerle tarih ve doğal dokunun iç içe geçtiğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:52
Kırıkkale'de, Çeşnigir Köprüsü ve çevresindeki kanyon, Anadolu Selçuklu döneminden kalan izleriyle ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Havadan Görüntülerle Tarih ve Doğa

Keskin ilçesine bağlı Köprü köyü sınırlarında yer alan tarihi alan, Kızılırmak üzerine inşa edilmiş olan köprü ile çevresindeki doğal dokunun birleşimini havadan kaydedilen görüntülerle gözler önüne seriyor. Yüzyıllardır bölgenin kültürel mirasına ışık tutan köprü, ziyaretçilerine zaman içinde yolculuk hissi veriyor.

Yakın Çevredeki Tarihi Katmanlar

Köprünün hemen yakınında yer alan Büklükale, Kimmerlerin Anadolu'daki ilk yerleşimlerinden biri olarak biliniyor. Bu yakınlık, bölgenin tarihsel sürekliliğini ve çok katmanlı mirasını daha da belirgin kılıyor.

Çeşnigir Köprüsü, Kırıkkale'nin hem tarih hem de doğa turizmi açısından öne çıkan simgelerinden biri olarak korunmayı ve keşfedilmeyi bekliyor.

