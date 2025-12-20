DOLAR
Demirci'de 'Def-i Bela' Kurbanı: 8 Bin Kişiye Pilav ve Kavurma

Manisa'nın Demirci ilçesinde 'def-i bela' kurbanı kesildi; 8 kazan kavurma-pilav hazırlanıp yaklaşık 8 bin kişiye dağıtıldı, etkinlik dualarla sona erdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:58
Dayanışma ve dualarla gerçekleştirilen etkinlikte 8 kazan yemek dağıtıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yaşanan deprem ve doğal afetlerden korunmak amacıyla düzenlenen def-i bela kurbanı kesildi ve elde edilen etler vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte, dualar eşliğinde kesilen kurbanın etleri belediye ekipleri ve hayırseverler tarafından hazırlanarak kavurma ve pilav haline getirildi.

Hazırlanan 8 kazan kavurma ve pilav, ilçe pazaryerinde kurulan stantlarda yaklaşık 8 bin vatandaşa dağıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Fatma Gümüş de katılarak, vatandaşlara pilav ve kavurma ikram etti.

Belediye Başkanı Erkan Kara, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde yaşanan deprem ve felaketler hepimizi derinden etkiledi. İlçemizde dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak için bu etkinlik gerçekleştirildi. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ilçemizi, ülkemizi her türlü afet ve beladan korusun."

Etkinlik, edilen duaların ardından sona erdi.

