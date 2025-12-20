Demirci'de 'Def-i Bela' Kurbanı: 8 Bin Kişiye Pilav ve Kavurma

Dayanışma ve dualarla gerçekleştirilen etkinlikte 8 kazan yemek dağıtıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, yaşanan deprem ve doğal afetlerden korunmak amacıyla düzenlenen def-i bela kurbanı kesildi ve elde edilen etler vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte, dualar eşliğinde kesilen kurbanın etleri belediye ekipleri ve hayırseverler tarafından hazırlanarak kavurma ve pilav haline getirildi.

Hazırlanan 8 kazan kavurma ve pilav, ilçe pazaryerinde kurulan stantlarda yaklaşık 8 bin vatandaşa dağıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Fatma Gümüş de katılarak, vatandaşlara pilav ve kavurma ikram etti.

Belediye Başkanı Erkan Kara, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde yaşanan deprem ve felaketler hepimizi derinden etkiledi. İlçemizde dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak için bu etkinlik gerçekleştirildi. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ilçemizi, ülkemizi her türlü afet ve beladan korusun."

Etkinlik, edilen duaların ardından sona erdi.

