Mersin'de 28. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali İkinci Kez Açıldı

28. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Mersin'de Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi destekleriyle ikinci kez Mersin’de düzenlenen 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, gala gecesiyle başladı. Festival, kadınların hikayelerine odaklanan onlarca film ve sinemacıyı Mersinlilerle buluşturdu.

Festival, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi, Uçan Süpürge Vakfı, Kadın Gazeteciler Derneği (KGD) ve Kadından Haber iş birliğinde Mersin’de ikinci kez perdelerini açtı. Gösterim günlerine gala gecesi ile başlayan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, onlarca yönetmen ve oyuncu izleyicilerle bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen gala gecesinde, "Sıradan Bir Gün" ve "Tavuk Suyuna Çorba" filmleri izleyicilerin beğenisine sunuldu. Her yaştan vatandaşın bir araya geldiği salonda, film gösterimleri eşliğinde yapılan konuşmalarda sinemanın toplumsal etkilerine ve festivalin anlamına vurgu yapıldı.

"Festival; kadınların sözüne, emeğine ve hikayesine güçlü bir destek"

Bengi İspir Özdülger, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı, Mersin’in festivale ikinci kez ev sahipliği yapmasının çok kıymetli olduğunu belirtti. Özdülger, festivalin amacının sadece film göstermek olmadığını, bunun kadınların sözüne, emeğine, hikayesine ve ilhamına verilen güçlü bir destek olduğunu vurguladı.

Özdülger, sinemanın toplumdaki dönüştürücü gücüne değinerek, "Kadınların hikayeleri anlatıldıkça toplum daha adil, kapsayıcı ve elbette daha güçlü hale gelir" ifadelerini kullandı. Mersin’in çok kültürlü ve özgürlükçü yapısına dikkat çeken Özdülger, bu nedenle festivalin kentte karşılık bulmasının çok anlamlı olduğunu söyledi ve salonların yalnızca birer sinema mekanı değil, aynı zamanda düşünmenin, yüzleşmenin ve birlikte güçlenmenin alanlarına dönüştüğünü kaydetti.

Özdülger, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların kültür ve sanat alanındaki tüm üretimlerini desteklemeye devam edeceklerini ve sanatla nefes alan bir toplum hedeflediklerini belirtti.

"Eşitlik ve özgürlük için dayanışma içindeyiz"

Ayşenur Önal, Kadın Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, festivalin açılış konuşmasını yaparak gösterimlerin Mersin’de gerçekleşmesinin hikayesini salonu dolduranlarla paylaştı. Önal, kadınların sinemada da eşitlik ve özgürlük için dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Önal, Uçan Süpürge Vakfının dünyayı kadınların gözünden yansıttığını söyleyerek, kadınların birlikteliğinin dayanışmaya ve eşitlik mücadelesine güç verdiğini dile getirdi. Ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınların üretim süreçlerinin yollarını açtığını ifade eden Önal, "Mersin Sinema Ofisi ile ortak yaptığımız bu festivalin her anının hepimiz için daha güzel olması adına emek veren, başka bir yerel yönetimin mümkün olduğunu ve kadınların da kent yönetiminde söz sahibi olabileceğini gösteren Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.

