Kütahya'da 'Şalvar Gecesi' Gelenekleri Canlandırdı

Kütahya'da Yüksek Kahve Dostlar Konağı'nda düzenlenen Şalvar Gecesi, yöresel şalvarlar ve gezek ile mübareke kültürünü yeniden yaşattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:04
Kütahya'da Yüksek Kahve Dostlar Konağı'nda, kentin geleneksel örf ve adetlerine sahip çıkmak amacıyla düzenlenen 'Şalvar Gecesi' yoğun ilgi gördü. Etkinlik, kent kültürünü yaşatma hedefiyle gerçekleştirildi.

Etkinlikte neler yaşandı

Gecede katılan hanımlar yöresel şalvarlarını giyerek Kütahya'ya özgü gezek ve mübareke kültürünü yeniden canlandırdı. Samimi bir atmosferde geçen programda, geçmişten günümüze uzanan kültürel miras izleyicilere aktarıldı.

Organizasyon ve amaç

Etkinlikte konuşan katılımcılar amaçlarının Kütahya'nın köklü geleneklerini unutturmamak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı. Program, emekli öğretmen Ayşe Gültekin'in önderliğinde; Aygül Gezer, Ayşe Kaçan, Zübeyde Çığcı ve Müjgan Gültekin tarafından organize edildi.

Katılımcılar, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu ve yerel kültürün korunmasının önemine dikkat çekti.

