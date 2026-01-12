Denizli'de Talip Özkan Anma Konseri: Türkülerle Anıldı

Denizli'de Talip Özkan Anma Konseri Türkülerle Canlandı

Türk halk müziğinin bilimsel ve sanatsal mirasına ömrünü adamış usta sanatçı Talip Özkan, Denizli'de düzenlenen özel bir konserle anıldı. Gecede, ustanın eserleri ve Anadolu ezgileri geniş bir dinleyici kitlesiyle yeniden buluştu.

Konser Detayları

Şef İsmail Barkan yönetiminde gerçekleştirilen "Talip Özkan’ı Anma Konseri", Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda yapıldı. Konser programına Aybala Yentürk ve Tarkan Özkan ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Program, usta sanatçının yaşamını ve sanatını aktaran kısa belgesel filmiyle başladı. Ardından, Türk halk müziğinin güçlü yorumcularından Tolga Çandar, Talip Özkan’ın eserlerini ve Anadolu’nun kadim ezgilerini seslendirdi. Gecede ayrıca İzmirli nefesli sazlar ustası Halil Çokyürekli de sahne alarak dinleyicileri mest etti; Çokyürekli, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda zurna ve mey dersleri veriyor.

Aybala Yentürk'ün Mesajı

Organizasyon için teşekkür eden Aybala Yentürk, sanatıyla tüm Türkiye’ye ve dünyaya mal olmuş bir sanatçının kızı olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Yentürk, "Bağlamayı bütün dünya sahnesine tanıtan, bağlamanın virtüözite sergilenebilecek bir enstrüman olduğunu herkese gösteren ve bunu da kanıtlayan bir sanatçıydı. Talip Özkan, bu coğrafyanın insanıydı ama hiçbir zaman sadece bu bölgenin sesi olmadı. O, bütün Anadolu’nun sesi oldu. Bugün hep birlikte onu türkülerde yine yaşatıyoruz" sözleriyle duygularını paylaştı.

Gecenin Ardından

Salonun dolduran dinleyicileri, gecenin sonunda hep birlikte türkü söyleyerek unutulmaz bir akşam yaşadı. Etkinlik, Talip Özkan'ın sanat mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha vurguladı.

