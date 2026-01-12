Denizli'de Talip Özkan Anma Konseri: Türkülerle Anıldı

Denizli’de düzenlenen 'Talip Özkan’ı Anma Konseri'nde Tolga Çandar ve Halil Çokyürekli sahne aldı; kızı Aybala Yentürk duygulu anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:02
Denizli'de Talip Özkan Anma Konseri: Türkülerle Anıldı

Denizli'de Talip Özkan Anma Konseri Türkülerle Canlandı

Türk halk müziğinin bilimsel ve sanatsal mirasına ömrünü adamış usta sanatçı Talip Özkan, Denizli'de düzenlenen özel bir konserle anıldı. Gecede, ustanın eserleri ve Anadolu ezgileri geniş bir dinleyici kitlesiyle yeniden buluştu.

Konser Detayları

Şef İsmail Barkan yönetiminde gerçekleştirilen "Talip Özkan’ı Anma Konseri", Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda yapıldı. Konser programına Aybala Yentürk ve Tarkan Özkan ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Program, usta sanatçının yaşamını ve sanatını aktaran kısa belgesel filmiyle başladı. Ardından, Türk halk müziğinin güçlü yorumcularından Tolga Çandar, Talip Özkan’ın eserlerini ve Anadolu’nun kadim ezgilerini seslendirdi. Gecede ayrıca İzmirli nefesli sazlar ustası Halil Çokyürekli de sahne alarak dinleyicileri mest etti; Çokyürekli, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda zurna ve mey dersleri veriyor.

Aybala Yentürk'ün Mesajı

Organizasyon için teşekkür eden Aybala Yentürk, sanatıyla tüm Türkiye’ye ve dünyaya mal olmuş bir sanatçının kızı olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Yentürk, "Bağlamayı bütün dünya sahnesine tanıtan, bağlamanın virtüözite sergilenebilecek bir enstrüman olduğunu herkese gösteren ve bunu da kanıtlayan bir sanatçıydı. Talip Özkan, bu coğrafyanın insanıydı ama hiçbir zaman sadece bu bölgenin sesi olmadı. O, bütün Anadolu’nun sesi oldu. Bugün hep birlikte onu türkülerde yine yaşatıyoruz" sözleriyle duygularını paylaştı.

Gecenin Ardından

Salonun dolduran dinleyicileri, gecenin sonunda hep birlikte türkü söyleyerek unutulmaz bir akşam yaşadı. Etkinlik, Talip Özkan'ın sanat mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha vurguladı.

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN BİLİMSEL VE SANATSAL MİRASINA ÖMRÜNÜ ADAMIŞ BÜYÜK USTA TALİP ÖZKAN, DENİZLİ’DE...

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN BİLİMSEL VE SANATSAL MİRASINA ÖMRÜNÜ ADAMIŞ BÜYÜK USTA TALİP ÖZKAN, DENİZLİ’DE ANLAMLI BİR KONSERLE ANDI. SANATÇI TOLGA ÇANDAR İLE İZMİRLİ NEFESLİ SAZLAR USTASI HALİL ÇOKYÜREKLİ’NİN DENİZLİLİLERLE BULUŞTUĞU BU ÖZEL GECEDE, TALİP ÖZKAN'IN KIZI AYBALA YENTÜRK DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI.

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN BİLİMSEL VE SANATSAL MİRASINA ÖMRÜNÜ ADAMIŞ BÜYÜK USTA TALİP ÖZKAN, DENİZLİ’DE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Hamdi Tanpınar 'Eşik’te Bir Hülya Adamı' Söyleşisi 12 Ocak'ta OSM
2
Hisarcık’ta Adem Özköse ile 'Esir Türkler, Müslüman Doğu Türkistan Halkı' Söyleşisi
3
Bayburt Taht Köyü'nde Mukabele ve Hatim Duası
4
Erzurum'da 2025'te Kültür ve Sanat Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü
5
Doğu'da Kar ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Tekman'da Eğitime Ara
6
Kahramanmaraş’ta Nostalji Durağı: Mustafa Çot’un Antika Dükkânı
7
Oltu Stadyumu 40 Yıldır İbrahim Kara’ya Emanet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları