Denizlili Kadın Umreciler Ravza'da Dua ve Gözyaşıyla Buluştu

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla Medine'de bulunan kadın umreciler, sabah namazı sonrası Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret edip duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:08
Ruhani Ziyaretin Özeti

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklarda bulunan umre kafilesindeki kadın umreciler, Medine'de sabah namazının hemen ardından Ravza-i Mutahhara ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret, alınan randevu çerçevesinde ve kadın irşat görevlisi öncülüğünde yapıldı.

Ravza'nın Önemi

Ravza, İslam âleminin en müstesna mekânlarından biri olarak kabul ediliyor; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kabri ile minberi arasında yer alması sebebiyle sıkça "Cennet Bahçesi" olarak anılıyor. Bu manevi atmosfer, umrecilerde derin bir huşu ve heyecan oluşturdu.

Ziyaret Sırasında Yaşananlar

Kadın umreciler, sabah namazı sonrası düzenlenen ziyarette hem kendileri hem aileleri hem de tüm İslam âlemi için dualar etti. Ziyaret öncesinde Kadın İrşat Görevlisi Sümeyye Sucuoğlu, Ravza'nın fazileti, ziyaret adabı ve bu mübarek mekânda yapılacak duaların önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Huşu Dolu Anlar

Ziyaret, gözyaşları, sessizlik ve derin bir maneviyat içinde geçti; umreciler bu anları hafızalarında unutulmaz bir hatıra olarak taşıdı. Ravza'daki dualarla buluşma, kadın kafile için hem manevi doyum hem de duygusal bir deneyim oldu.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

