Kartepe'de Yarıyıl Coşkusu: Karlar Diyarı Tiyatrosu

Kartepe Belediyesi'nin yarıyıl etkinliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen Karlar Diyarı, müzikal ve dans gösterileriyle çocukları eğlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:47
Çocuklar Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde buluştu

Kartepe Belediyesi tarafından yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında düzenlenen Karlar Diyarı adlı tiyatro oyunu, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin tatillerini verimli ve keyifli geçirmelerini amaçlayan etkinlikler kapsamında sahnelenen oyun, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde ilgi gördü. Aileler ve çocuklar salonu doldurarak gösteriyi takip etti.

Oyun, müzikal ve dans gösterileriyle renkli sahne performansları sundu; çocuklar doyasıya eğlenip keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, hem eğlence hem de kültür-sanat deneyimi sunmasıyla öne çıktı.

Kartepe Belediyesi yetkilileri, kültür sanat etkinliklerinin tatil boyunca çeşitli programlarla devam edeceğini bildirdi.

