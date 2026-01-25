Eskişehir'de Türk Halk Müziği Konseri: Emirdağ ve Eskişehir Türküleri

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:59
Eskişehir'de düzenlenen Türk Halk Müziği konserinde Emirdağ ve Eskişehir türküleri dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, Eskişehir'de bir mekânda Avrupa Türkleri Kültür ve Eğitim Dayanışma Platformu tarafından gerçekleştirildi.

Program ve sahne

Konserin koordinatörlüğünü ve sunumunu sanatçı Dr. Figen Ayrancı yaptı. Konser şefi Doç. Dr. Ünal Ayrancı yönetiminde koro ekibi, birbirinden güzel Emirdağ ve Eskişehir türküleri seslendirdi. Programın sonunda Emirdağlı kadın sanatçılar, yörelerine özgü halk oyunlarını oynarken bir yandan da türkülerini seslendirdiler.

Sözler ve katılımcılar

Platform Başkanı Sebahattin Tetik konserde yaptığı konuşmada amacın Eskişehir'de yaşayan Emirdağlıları ve Eskişehirlileri kaynaştırmak olduğunu belirtti. Eskişehir'de 160 bin Emirdağlı yaşamaktadır. Tetik, Eskişehir'in kültür ve sanatına katkı sağladıklarını, Emirdağlıların şehrin sosyal ve ekonomik yapısına destek verdiğini ve bu katkının şehrin bugünkü konumuna ulaşmasında önemli olduğunu vurguladı. Konserin sanatseverler ve davetliler tarafından beğenildiğini ve dualarla karşılandığını ifade etti.

Konsere Eskişehir'in yöneticileri, Emirdağlılar, Eskişehirliler, sanatseverler ve davetliler katıldı. İzleyiciler, türkülere zaman zaman ayakta alkışlarla eşlik etti. Konserin sonunda emeği geçenlere çiçek buketleri takdim edildi.

