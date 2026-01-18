Kocaeli Şehir Tiyatroları İnegöl Tiyatro Festivali'nde sahne aldı

'Aradığın Seni Arayandır' İnegöl seyircisiyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali'ne katıldı.

Festival kapsamında, Şehir Tiyatroları'nın bu sezon ilgi gören oyunu Aradığın Seni Arayandır, İnegöl'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gösterimin ardından düzenlenen törende, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, performanslarından dolayı oyuncuları tebrik ederek ekibe plaket takdim etti.

Aydın, festivalin kentler arası kültürel paylaşıma ve sanatsal iş birliklerine katkı sağladığını belirtti.

