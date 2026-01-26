Diyarbakır Kışta Turistleri Ağırlıyor: 33 Medeniyetin İzleri

Diyarbakır kışın da ziyaretçi ağırlıyor

Son yılların en çetin kış mevsimini yaşayan Diyarbakır, soğuk havaya rağmen turistlerin ilgisini kaybetmiyor. 33 medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent, karlı günlerde de misafirlerini kabul ediyor.

Tarihi zenginlikler ve kültürel miras

Diyarbakır, Hurriler, Mitaniler, Abbasiler, Mervaniler, Büyük Selçuklular, İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, Anadolu Selçukluları, Akkoyunlular ve Osmanlı gibi medeniyetlerin izlerini taşıyor. Kentte; UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki tarihi surlar, İçkale Müze kompleksi, Ulu Cami (İslam aleminin 5. Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen), On Gözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Zerzevan Kalesi, Hevsel Bahçeleri ve asırlık birçok cami bulunuyor.

Kültürel mekanları ve inanç turizmindeki değerleriyle Diyarbakır, dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir şehir olmayı sürdürüyor.

Ziyaretçilerin gözlemleri

Ferhat Fidan (Malatya): "Çok önemli ve kıymetli bir şehir olduğunu düşünüyorum. Sadece bir tarih değil aynı zamanda edebi, kültürel bir şehir Diyarbakır. Soğuklar gezmemizi hiç etkilemiyor aksine aşk Diyarbakır’da yaşanır diyorum. Hele bu soğukta bu camide abdest almak ayrı bir duygu oluyor. Tavsiye ederim gelmek isteyenlere."

Halil Kestane (Kocaeli): "Güzel bir soğuk var. Diyarbakır’ın bütün güzelliklerini görebileceğimiz bir soğuk var. Özellikle gelip görmeyenlere kısa süre içinde gelmelerini tavsiye ediyorum. İlk kez geldim bir hafta burada kalmayı düşünüyoruz. Rotamız çok geniş. Her yeri gezmeyi düşünüyoruz. Sürekli programlar yapıyoruz. Durmadan yemek yiyoruz, şuan bile acıktım halbuki az önce yemiştim. Diyarbakır’ı çok beğendim, çok güzel."

Ferit Özmen (Muş): "Muş daha soğuk. O yüzden gayet memnunum. Diyarbakır’ı çok beğendim, her tarafını gezdim. Çocuklarımla berabere geldik. Gezmeye devam ediyoruz."

