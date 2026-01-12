Doğu'da Kar ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Tekman'da Eğitime Ara

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:23
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacağını bildirdi. Erzurum’un Tekman ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Müdürlükten yapılan açıklamada yağışların Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı; sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis olaylarının görülebileceği belirtildi. Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm kar örtüsü) ile yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri kar örtüsü) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don olayları ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Uzmanlar, bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden 50-70 km/saat hızla, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saate ulaşan kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini kaydetti. Bu koşulların çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği; yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı. Ayrıca bölge genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istendi.

Tekman'da okullar tatil

Erzurum’un Tekman ilçesinde yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, kar yağışı ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı ve meteorolojik değerlendirmelere göre bu olumsuzlukların gün boyu devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 12 Ocak 2026 Pazartesi günü ilçemiz genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır.

