Down Sendromlu Mehmet'in Ellerinde Antakya Künefesi Tat Buluyor

Hatay'ta 21 yaşındaki down sendromlu Mehmet Doğru, 6 ayda çıraklıktan künefe ustalığına yükseldi; Antakya künefesiyle kendine özel müşteri kitlesi oluşturdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:08
Down Sendromlu Mehmet'in Ellerinde Antakya Künefesi Tat Buluyor

Down sendromlu Mehmet'in ellerinde Antakya künefesi tat buluyor

Hatay'ta çıraklıktan ustalığa uzanan hikaye

HATAY (İHA) – Hatay'ta yaşayan down sendromlu Mehmet Doğru, 6 ay önce çırak olarak başladığı künefecide kısa sürede ustalığa doğru ilerledi. Ustası Müslüm Günal'ın öğretileriyle Antakya künefesi yapmayı öğrenen Doğru, kendine özel müşteriler edindi.

Türkiye'nin medeniyet şehri olan Hatay, yöresel yemek ve tatlılarıyla ön plana çıkıyor. Bölgeye özgü lezzetlerden Antakya künefesi, 2008 yılında tescillenerek kayıtlara geçti. Gıda sektörü araştırma ve değerlendirmeleri yapan TasteAtlas dergisi tarafından yapılan çalışmada Antakya künefesi, dünyanın en iyi tatlısı seçildi: 2.274 tatlının yarıştığı 'Dünyanın En İyi 100 Tatlısı' listesinde, 97.422 değerlendirme sonucunda 4,51 puan ortalamasıyla birinciliğe ulaştı.

Künefe; tuzsuz peynir, kadayıf ve tereyağının birleşimiyle Hatay'ın simge lezzetlerinden biri haline geldi. Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde 20 yıldır künefe yapan Müslüm Günal, şu ifadeleri kullandı:

Müslüm Günal: Ben yaklaşık 20 yıldır künefe ustasıyım ve 15 yıldır ise işletme sahibiyim. Künefe yapmayı aileden öğrendim. Künefenin içinde; kadayıf, yöreye ait tuzsuz peynir ve tereyağı kullanılır. Künefe, dünyanın en iyi tatlısı seçildi. Bu da bizim için gurur vericiydi, dünyanın en iyi tatlısı künefedir. Mehmet 21 yaşında down sendromludur ve aynı zamanda benim köylümdür. Her gün künefe yemeye yanıma gelirdi. Mehmet'i işe alarak künefe ustası yapmaya karar verdik. Mehmet, yaklaşık 6 aydır künefe yapmayı öğreniyor ve kendisinin özel müşterileri var. Hatay, gastronomi şehridir. Künefemiz zaten coğrafi tescil aldı. Künefe, 2025 yılının en iyi tatlısı seçildi. Bütün insanları Hatay'a gelip künefe yemeye davet ediyoruz. Mehmet ustanın ellerinden dünyanın en iyi tatlısını tatmalarını istiyoruz.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

