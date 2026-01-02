Akbank Sanat Ocak 2026 Programı: Atölye ve Etkinlik Takvimi

Akbank Sanat Ocak 2026 Programı

Akbank Sanat, Ocak ayında seminerlerden atölyelere, tiyatrodan söyleşilere uzanan zengin bir programla sanatseverlerle buluşuyor. "Akbank Sanat Her Yerde" çatısı altında düzenlenen etkinlikler, farklı ilgi alanlarına ve her yaştan katılımcıya hitap etmeyi hedefliyor.

Göçmen Kuşların İzinde: Kuş Yuvası Tasarım Atölyesi

Tarih: 4 Ocak 2026, Pazar

Saat: 12.00 - 13.30

Yer: Sakıp Sabancı Müzesi (SSM)

Yaş Grubu: 6-10 yaş

Atölye Yürütücüsü: Şehir Dedektifi - Gizem Kıygı & Elif Ertekin

Atölyeyle ilgili şu bilgiler verildi: "Bu atölyede çocuklarla İstanbul’un tarihi kuş evlerini ve kuşların göç rotalarını keşfederken, haritalar ve bilmecelerle dolu bir maceraya çıkacağız. Göçmen kuşların yolculuk hikayelerini dinleyip, onları İstanbul’un doğal alanlarına yerleştirerek ekosistemlerine nasıl katkıda bulunduklarını öğreneceğiz."

Bu Bizim Soframız

Tarih: 4 Ocak 2026, Pazar

Saat: 14.00 - 15.30

Yer: Sakıp Sabancı Müzesi (SSM)

Yaş Grubu: 5-9 yaş

Atölye Yürütücüsü: Hisleri Harika

Atölyeyle ilgili şu bilgiler verildi: "Bu atölyede çocuklar, sevdikleri yemekleri sanatın bir ifade biçimine dönüştürüyor. Hep birlikte aynı apartmanda yaşayan komşular olduğumuzu hayal ediyor, akşam bahçede uzun bir masa çevresinde vereceğimiz büyük bir ziyafet için kendi tariflerimizi seçiyoruz. Ardından, bu hayali ziyafeti boyayarak ve atık malzemeleri kes-yapıştır yöntemiyle dönüştürerek soframızı kuruyoruz."

Uzakta Ne Var?

Tarih: 17 Ocak 2026, Cumartesi

Saat: 13.30 - 14.30

Yer: Pancar Deposu / Bursa

Yaş Grubu: 7-11 yaş

Atölye Yürütücüsü: Merve Kireçtepe Salihoğlu

Atölyeyle ilgili şu bilgiler verildi: "Her çocuğun hayal gücü ve deneyimleriyle kendi ’uzak’ kavramını keşfetmesi amaçlanan atölye, ’Uzak ne demek olabilir?’ sorusu üzerine serbest bir sohbetle başlar. Çocuklar günlük yaşamlarından, hayallerinden ve masallardan örnekler verir. Ardından her katılımcı, kendi ’uzak’ fikrini karalama (doodle) tekniğiyle resmeder."

Hale Asaf’tan İlhamla Bursa Manzaraları

Tarih: 17 Ocak 2026, Cumartesi

Saat: 15.00 - 16.00

Yer: Pancar Deposu / Bursa

Yaş Grubu: 6-9 yaş

Atölye Yürütücüsü: Merve Kireçtepe Salihoğlu

Atölyeyle ilgili şu bilgiler verildi: "Bu atölyede çocuklar önce Hale Asaf’ın yaşamı ve sanat anlayışıyla tanışır, ardından sanatçının farklı dönemlerine ait eserlerini birlikte incelerler. Renk kullanımı, biçimlere yaklaşımı ve özellikle kübik etkiler taşıyan çalışmaları üzerine sohbet ederek sanatçının bakış açısını keşfederler. Bu keşif sürecinden sonra katılımcılar, Hale Asaf’tan aldıkları ilhamı günümüz Bursa’sı ile ilişkilendirirler. Bursa’nın mimarisini, sokaklarını, doğasını ve gündelik yaşamını göz önünde bulundurarak özgün eserler oluştururlar."

