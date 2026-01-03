Erzincan’da Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı Açıldı
Açılış töreni Erzincan Kamu Lojmanları'nda gerçekleştirildi
Erzincan’ın kanaat önderlerinden Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu adına kurulan Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılış, Erzincan Kamu Lojmanlarında gerçekleştirildi. Törene; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti il başkanları, Uğurlu ailesi, Alevi dedeleri, zakirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış konuşmalarında, ocağın Anadolu’nun kadim irfan geleneğini yaşatmak, zakirlik kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal gönül birliğini güçlendirmek amacıyla kurulduğu vurgulandı. Konuşmacılar, ocağın kültür, kardeşlik ve birlik duygularına önemli katkı sunacağına dikkat çekti.
Tören, açılışın ardından zakirler tarafından seslendirilen deyişlerle sona erdi.
