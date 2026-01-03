DOLAR
Erzincan’da Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı Açıldı

Erzincan'da düzenlenen törenle Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı açıldı; kültür, zakirlik ve birlik vurgulandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:32
Açılış töreni Erzincan Kamu Lojmanları'nda gerçekleştirildi

Erzincan’ın kanaat önderlerinden Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu adına kurulan Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış, Erzincan Kamu Lojmanlarında gerçekleştirildi. Törene; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti il başkanları, Uğurlu ailesi, Alevi dedeleri, zakirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarında, ocağın Anadolu’nun kadim irfan geleneğini yaşatmak, zakirlik kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal gönül birliğini güçlendirmek amacıyla kurulduğu vurgulandı. Konuşmacılar, ocağın kültür, kardeşlik ve birlik duygularına önemli katkı sunacağına dikkat çekti.

Tören, açılışın ardından zakirler tarafından seslendirilen deyişlerle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

