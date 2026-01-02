Yenişehir’de İlk Yerleşim 9 Bin Yıl Öncesine Dayanıyor — Gürhan Adana

Yenişehir’de İlk Yerleşim 9 Bin Yıl Öncesine Dayanıyor

Yenişehir Belediyesi ile Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği “Yenişehir Tarih Sohbetleri” etkinliğinin konuğu olan gazeteci yazar Gürhan Adana, ilçedeki arkeolojik bulguların çarpıcı sonuçlarını paylaştı.

Kazı Bulguları ve Bilimsel Kanıtlar

Adana, 2005-2015 yılları arasında yürütülen ve 10 yıl süren Barcın Höyüğü kazıları sonucunda elde edilen buluntuların, Yenişehir’deki ilk yerleşimin 9 bin yıl öncesine kadar dayandığını gösterdiğini söyledi. Etkinlikte Adana, sözlerini "Yenişehir’deki ilk yerleşim 9 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır" diyerek özetledi.

Kazılarda, günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine uzanan dönemlere ait Neolitik, Kalkolitik ve Bizans dönemlerine ait mimari yapılar, mezarlar ve kap kacaklar ortaya çıkarıldı. Adana, bu buluntuların bölgenin tarihsel sürekliliğini ve kültürel zenginliğini gösterdiğini vurguladı.

Adana ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Hadi Özbal'ın analizlerine atıfta bulunarak, çanak çömlek pişirme kaplarında tespit edilen yağ kalıntılarının incelenmesiyle sütten yoğurt, peynir ve tereyağı üretiminin yaklaşık 9 bin yıl önce burada gerçekleştirildiğinin bilimsel olarak kanıtlandığını aktardı. Prof. Dr. Özbal'ın, bölgedeki tarımın verimliliğinin Balkanlar üzerinden Avrupa'ya yayılmış olabileceği yönündeki değerlendirmesine de yer verildi.

Ayrıca kazı bulguları, Yenişehir’in eski çağlarda ormanlarla çevrili bir göl çevresi olduğunu; göl çevresinin yüksek kesimlerinde meşe ve fındık ormanları bulunduğunu da ortaya koydu.

Tarihi Görüşler ve Önemli Ziyaretler

Adana, merhum tarihçi Halil İnalcık'ın Yenişehir ziyaretine ilişkin anılarını hatırlattı. İnalcık’ın, Yenişehir’i Osmanlı’nın ilk başkenti olarak niteleyip kutlamaların burada yapılması gerektiğini söylediğini aktaran Adana, Osman Bey’in 1299'da Yenişehir’e gelerek komşu ilçe İznik’in fethi için Bizans ordusuyla savaşı kazandığı ve 27 Temmuz 1302'deki savaşın Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ilişkin önemli sonuçlar doğurduğuna dair değerlendirmelerini paylaştı.

Adana, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 2012'de Yenişehir'de verdiği konferanstan alıntılayarak, Ortaylı’nın "Türkler tarafından kurulmuş ilk ve tek şehir Yenişehir’dir" dediğini ve ilçenin göçebe Türkler tarafından kurulduğunu vurguladığını anımsattı.

Yerel Çalışmalar ve Yeni İp Uçları

Adana, Yenişehir sevdalısı tarihçi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun ilçedeki çalışmalarının önemine değindi. 1988 yılında Balibey Camii'nin bahçe düzenlemesi sırasında Bali Bey ile kızına ait mezar ile yaklaşık 300 yıllık olduğu düşünülen bir su kuyusunun bulunduğunu belirterek, bu kuyunun gün yüzüne çıkarılabileceğine dikkat çekti.

Adana, geçmişten geleceğe uzanan bu tarih hikâyelerinin yerel belleğe katkı sağladığını ve Yenişehir’in hem arkeolojik hem de tarihsel açıdan yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

