Mudurnu'da Esnaf Duası Geleneği Eksi 18°'de De Sürdü

Mudurnu'da Esnaf Duası Geleneği Eksi 18 Derecede Yaşatıldı

Yüzyıllık gelenek soğuğa rağmen sürüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 7 asırdır devam eden esnaf duası geleneği, dondurucu soğuğa rağmen yaşatıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceyi gösterdiği günde, Mudurnulu esnaf geleneği bozmadı.

İlçe merkezindeki Orta Çarşı'da her cuma namazı öncesinde düzenlenen esnaf duasında, esnaf ve vatandaşlar hayırlı ve bereketli kazanç ile sağlık için birlikte dua etti. Olumsuz hava koşullarına rağmen duaya yediden yetmişe çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Şehir dışından gelen ziyaretçiler de duasına eşlik ederek gelenekte yer aldı. Geleneğe göre ayakta çalışan esnaf oturarak, oturarak çalışanlar ise ayakta dua etti.

Cuma namazı öncesinde okunan esnaf duasının ardından, hayırseverler tarafından esnaf ve vatandaşlara lokum, hayır ekmeği ve pilav ikram edildi.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE YAKLAŞIK 7 ASIRDIR SÜRDÜRÜLEN ESNAF DUASI GELENEĞİ, DONDURUCU SOĞUĞA RAĞMEN YAŞATILMAYA DEVAM ETTİ. HAVA SICAKLIĞININ SIFIRIN ALTINDA 18 DERECEYİ GÖSTERDİĞİ GÜNDE, MUDURNULU ESNAF GELENEĞİ BOZMADI.