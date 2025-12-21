DOLAR
Emir Karatekin Bey'in Türbesi Çankırı'da Ziyaretçi Akını

Emir Karatekin Bey'in 1074'te fethettiği Çankırı Kalesi'ndeki türbesi, 1106'da vefat eden Selçuklu komutanın mezarı olarak her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:14
Emir Karatekin Bey, Batı Karadeniz'i fetheden ilk Müslüman Türk komutan olarak anılıyor. 1074 yılında Çankırı'yı fetheden ve ardından Kastamonu ile Sinop'u da alarak bölgenin fethinde belirleyici rol oynayan Selçuklu komutanın türbesi, Çankırı Kalesi içinde yer alıyor ve yüzyıllardır ziyaretçilerini kabul ediyor.

Tarihi kayıtlara göre Emir Karatekin Bey'in 1106 yılında vefat ettiği belirtiliyor. Türbede, eşine Meryem Hatun ve iki çocuğuna ait mezarlar da bulunuyor. Vatandaşlar türbeyi ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyor ve dualar ediyor.

Karatekin Bey'in türbesine gelince huzur buluyorum

Çankırı'mızın fatihi Karatekin Bey'in türbesini ziyarete geldim. Sıklıkla burayı ziyaret ederim. Karatekin Bey Çankırı'yı fethetmiştir. Çevre illerden de bu türbeye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ben Karatekin Bey'in türbesine gelince huzur buluyorum. Herkesin burayı ziyaret etmesini çok isterim. Biz ailece böyle türbeleri ziyaret ederiz. Küçük yaştan itibaren çocuklarımı da getirmekteyim. Böyle yerlerin boş kalmaması lazım

Burası insana ferahlık veriyor

Bu türbede olmaktan çok mutluyum. Burada görevli olmaktan gurur duyuyorum. Herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim. Burası insana ferahlık veriyor. Karatekin Bey, Batı Karadeniz'deki savaşı kazanan komutandır. Karatekin Bey burada vefat ettiği için burada yatıyor. Hanımı Meryem hatun ve kızları da burada yatmaktadır. Rabbim gelenlerin dualarını kabul etsin

Çankırı Kalesi içindeki türbe, hem yerli hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

