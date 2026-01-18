Engelli Oyunculardan Büyük Başarı: 'Miras Değil Mübarek' İkinci Gösterimi

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin 'Miras Değil Mübarek' oyunu, yoğun katılımla Osmangazi Gösteri Merkezi'nde ikinci kez sahnelendi; engelli oyuncular büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:03
Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri tarafından hazırlanan 'Miras Değil Mübarek' adlı tiyatro oyunu, ikinci gösterimiyle sanatseverlerle buluştu. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahnelenen akşam, yoğun katılım ve uzun süreli alkışlarla geçti; engelli bireylerin performansları profesyonel ekipleri aratmadı.

Gösterim ve Tepkiler

Oyun ilk kez 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşmuştu. Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Engelliler Meclisi iş birliğiyle sahnelenen bu ikinci gösterim, altı ayı aşkın süredir süren yoğun hazırlıkların ardından izleyicilerden tam not aldı. Üç kardeşin babalarından kalan miras etrafında şekillenen hikâye, eğlenceli anlatımı ve hayata dair mesajlarıyla beğeni topladı; salonu dolduran izleyiciler oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Hazırlık Süreci ve Mesajlar

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca performansları ve hazırlıkları değerlendirirken şunları söyledi: "Arkadaşlarımız bu oyuna hazırlanmak için altı ay boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Özel ihtiyaç sahibi bireylerden oluşan ekibimizle büyük bir motivasyonla hazırlandık. İlk oyunumuzu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelemiştik. Bugün ise yoğun bir katılımla ikinci gösterimimizi sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Oyunun yazarı Huriye Ece Küçük ise teşekkürlerini ileterek, "Oyunumuz ikinci kez izleyiciyle buluştu. Bizlere her zaman destek olan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum. Senaryo süreci aylar süren bir çalışmaydı. Zaman zaman özel ihtiyaç sahibi bireylerden destek aldık; zor ama çok keyifli bir süreç oldu. 16 kişilik oyuncu kadromuzla sahnelediğimiz oyun çok beğenildi. Bundan sonraki süreçte de kapılarımız herkese açık" ifadelerini kullandı.

Başarılı sahne performanslarıyla izleyenlerin yoğun beğenisi kazanan engelli bireyler de duygularını paylaştı: "Uzun bir hazırlık sürecinin ardından ikinci kez sahneye çıkmanın mutluluğunu yaşadık. İlk gösterimden sonra çok güzel geri dönüşler almıştık. Bugün salonun tamamen dolu olması bizi çok mutlu etti. İzleyicilere keyifli bir oyun izlettirdiğimiz için gururluyuz".

Etkinlik, toplumsal katılım ve sanat yoluyla engellilik konusuna dikkat çekmeyi sürdürürken, gösterimin başarısı gelecekte benzer projelere kapı aralayacak nitelikte değerlendirildi.

