Ardahan'da Kayak Sezonu Açıldı: Vali Çiçekli Yaalnızçam'a Davet Etti

Ardahan'da Yaalnızçam Kayak Merkezi sezonu açıldı. Vali Mehmet Fatih Çiçekli yatırımları, otel planlarını ve güvenlik önlemlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:59
Pistler hizmete girdi, ziyaretçiler ilk günde akın etti

Ardahan’da etkili olan kar yağışının ardından kayak sezonu resmen açıldı. Hazırlıkları tamamlanan kayak merkezinde pistler ve mekanik tesisler hizmete girerken, sezonun ilk gününde kayak severler pistlere akın etti.

Açılışla ilgili açıklama yapan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaştığını belirterek şunları söyledi: "Ardahan Yaalnızçam Kayak Merkezi gerçekten çok özel bir yer. Bugüne kadar buraya yatırım yapıp emek verenlere teşekkür ediyorum. Bize düşen burayı en güzel şekliyle kullanmak, en güzel şekliyle duyurmaktır. Atıl kalan bir otelimiz var burada, Allah nasip ederse bu otelimizi de faaliyete alıp tekrar ekonomiye kazandırmaktır. Reklamını, tanıtımını en iyi şekilde yapıp, milletimize, şehrimize, esnafımıza faydalı olacak, sportif camiaya, turistik camiaya burayı duyuracak şekilde hep birlikte el birliğiyle gayret edeceğiz"

Yetkililer, sezon boyunca pist güvenliği, ulaşım ve konaklama konusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Kayak merkezinde hafta sonları yoğunluk yaşanması beklenirken, bölge esnafı da sezonun turizme ve ekonomiye katkı sağlamasını umut ediyor.

