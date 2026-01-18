Sur'da 'Kürt Kahvesi'ne Yoğun İlgi

Diyarbakır Sur'da, şekersiz ve badem-hurma-cevizle tatlandırılan Kürt kahvesi yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu; esnaf satış ve ikramlardan memnun.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:25
Sur'da 'Kürt Kahvesi'ne Yoğun İlgi

Sur'da 'Kürt Kahvesi'ne Yoğun İlgi

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesi, son dönemde yöresel lezzetleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dar sokaklar ve tarihi mekanların çevresinde her köşe başında ikram edilen Kürt kahvesi, ziyaretçilerden tam not alıyor.

Şeker içermemesiyle öne çıkan Kürt kahvesi, badem, hurma ve cevizle doğal yollarla tatlandırılıyor. Bu özelliğiyle hem sağlıklı bir içecek olarak görülüyor hem de geleneksel damak tadını yansıtıyor. Kendine has aroması ve sunumu, Sur sokaklarını gezen turistlerin gözde lezzeti haline geldi.

Sur esnafı, Kürt kahvesine olan ilginin her geçen gün arttığını ve bu ilginin ilçenin kültürel tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.

’’Şeker hastaları bile rahatlıkla tüketebilir’’

Esnaf Geylani Gündüz, kahvenin Diyarbakır’a özgü olduğunu aktardı. Gündüz, "İçerisinde fındık, fıstık, badem, ceviz ve hurma vardır. Şeker kesinlikle yoktur. Bu kahveyi biz hurma ile tatlandırıyoruz. Şeker hastaları bile rahatlıkla tüketebilir" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin Kürt kahvesini çok beğendiklerini dile getiren Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

’’Turistler çok beğeniyor, önem gösteriyorlar. Tadına baktıktan sonra 1 tane alacakları yerde 3-4 tane birden alıyorlar. Tadına bakmaları yeterli oluyor satın almaları için. Sürekli ikramlarda bulunuyoruz. Hava güzel olduğu zaman 20-25 fincan kahve ikram ediyoruz gelen-geçen turistlere ama hava bu şekilde yağmurlu ya da soğuk olduğunda 8 ile 10 arası fincan ikram ediyoruz. 200 gramı 200 liradır. 2 adet alırsa 350 lira oluyor. Çok satılıyor kahvelerimiz. Vatandaşlarda çok beğeniyorlar her geldiklerinde mutlaka alıyorlar.’’

DİYARBAKIR’IN TARİHİ SUR İLÇESİ, SON DÖNEMDE YÖRESEL LEZZETLERİYLE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN...

DİYARBAKIR’IN TARİHİ SUR İLÇESİ, SON DÖNEMDE YÖRESEL LEZZETLERİYLE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR. BU LEZZETLERİN BAŞINDA İSE KÜRT KAHVESİ GELİYOR. SUR İLÇESİNİN DAR SOKAKLARINDA, TARİHİ MEKÂNLARIN ÇEVRESİNDE HER SOKAK BAŞINDA İKRAM EDİLEN KÜRT KAHVESİ, ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALIYOR.

DİYARBAKIR’IN TARİHİ SUR İLÇESİ, SON DÖNEMDE YÖRESEL LEZZETLERİYLE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sur'da 'Kürt Kahvesi'ne Yoğun İlgi
2
Baletler Köyü: 2025'in En Çok Ödül Alan Kısa Belgeseli
3
Ardahan'da Kayak Sezonu Açıldı: Vali Çiçekli Yaalnızçam'a Davet Etti
4
Osmangazi'de 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı' — Kemal Karadayı ile felsefe buluşması
5
Engelli Oyunculardan Büyük Başarı: 'Miras Değil Mübarek' İkinci Gösterimi
6
Osmangazi'de Felsefe: Kemal Karadayı ile 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı'
7
8. Yörük Çalıştayı Muratpaşa’da tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları