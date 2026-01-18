Sur'da 'Kürt Kahvesi'ne Yoğun İlgi

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesi, son dönemde yöresel lezzetleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dar sokaklar ve tarihi mekanların çevresinde her köşe başında ikram edilen Kürt kahvesi, ziyaretçilerden tam not alıyor.

Şeker içermemesiyle öne çıkan Kürt kahvesi, badem, hurma ve cevizle doğal yollarla tatlandırılıyor. Bu özelliğiyle hem sağlıklı bir içecek olarak görülüyor hem de geleneksel damak tadını yansıtıyor. Kendine has aroması ve sunumu, Sur sokaklarını gezen turistlerin gözde lezzeti haline geldi.

Sur esnafı, Kürt kahvesine olan ilginin her geçen gün arttığını ve bu ilginin ilçenin kültürel tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.

’’Şeker hastaları bile rahatlıkla tüketebilir’’

Esnaf Geylani Gündüz, kahvenin Diyarbakır’a özgü olduğunu aktardı. Gündüz, "İçerisinde fındık, fıstık, badem, ceviz ve hurma vardır. Şeker kesinlikle yoktur. Bu kahveyi biz hurma ile tatlandırıyoruz. Şeker hastaları bile rahatlıkla tüketebilir" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin Kürt kahvesini çok beğendiklerini dile getiren Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

’’Turistler çok beğeniyor, önem gösteriyorlar. Tadına baktıktan sonra 1 tane alacakları yerde 3-4 tane birden alıyorlar. Tadına bakmaları yeterli oluyor satın almaları için. Sürekli ikramlarda bulunuyoruz. Hava güzel olduğu zaman 20-25 fincan kahve ikram ediyoruz gelen-geçen turistlere ama hava bu şekilde yağmurlu ya da soğuk olduğunda 8 ile 10 arası fincan ikram ediyoruz. 200 gramı 200 liradır. 2 adet alırsa 350 lira oluyor. Çok satılıyor kahvelerimiz. Vatandaşlarda çok beğeniyorlar her geldiklerinde mutlaka alıyorlar.’’

