Osmangazi'de Felsefe: Kemal Karadayı ile 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı'

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde yoğun katılımla gerçekleşti

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen felsefe buluşmasında, felsefenin gündelik hayatla nasıl iç içe geçtiği masaya yatırıldı. "Doğa Filozofları ile Beş Çayı" başlıklı söyleşi ve imza gününde Sosyolog ve Yazar Kemal Karadayı, katılımcılara felsefeyi pratik bakış açılarıyla aktardı.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Karadayı, Sokrates öncesi filozofları günümüz penceresinden ele alarak, felsefenin günlük yaşamla bağlantılarını örneklerle anlattı ve katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.

Kemal Karadayı etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Buradaki amacımız doğa filozoflarıyla buluşmaktı. Özellikle fizikçi dediğimiz doğayı, insanı ve evreni anlamaya çalışan Sokrates öncesi filozofları bugünün penceresinden felsefeyle ilgilensin ilgilenmesin herkesle paylaşmak, pratik bakış açılarını, felsefenin yaşamla nasıl iç içe geçtiğini, insanı ve evreni tanıma çabasının ne kadar evrensel olduğunu başlıklar içinde konuşmaya çalıştık. Yoğun bir katımla felsefe buluşmasını gerçekleştirdik. Bu atmosferi sağladığı için Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Felsefe insanın doğasını tanıması ve kendi içindeki kapasiteleri ortaya çıkartması için hepimizin çalışması gereken bir alan".

Programın sonunda Karadayı, katılımcılarla sohbet ederek "Doğa Filozofları" adlı eserini imzaladı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN FELSEFE BULUŞMASINDA FELSEFENİN GÜNDELİK HAYATLA NASIL İÇ İÇE GEÇTİĞİ ELE ALINDI. ŞADIRVANLI HAN EĞİTİM AKADEMİSİ'NDE "DOĞA FİLOZOFLARI İLE BEŞ ÇAYI" BAŞLIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜNDE SOSYOLOG VE YAZAR KEMAL KARADAYI, FELSEFEYİ PRATİK BAKIŞ AÇILARIYLA KATILIMCILARA AKTARDI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA