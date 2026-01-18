Osmangazi'de Felsefe: Kemal Karadayı ile 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı'

Osmangazi'de düzenlenen 'Doğa Filozofları ile Beş Çayı' söyleşisinde Kemal Karadayı, felsefenin gündelik yaşamla bağını katılımcılara aktardı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:18
Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde yoğun katılımla gerçekleşti

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen felsefe buluşmasında, felsefenin gündelik hayatla nasıl iç içe geçtiği masaya yatırıldı. "Doğa Filozofları ile Beş Çayı" başlıklı söyleşi ve imza gününde Sosyolog ve Yazar Kemal Karadayı, katılımcılara felsefeyi pratik bakış açılarıyla aktardı.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Karadayı, Sokrates öncesi filozofları günümüz penceresinden ele alarak, felsefenin günlük yaşamla bağlantılarını örneklerle anlattı ve katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.

Kemal Karadayı etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Buradaki amacımız doğa filozoflarıyla buluşmaktı. Özellikle fizikçi dediğimiz doğayı, insanı ve evreni anlamaya çalışan Sokrates öncesi filozofları bugünün penceresinden felsefeyle ilgilensin ilgilenmesin herkesle paylaşmak, pratik bakış açılarını, felsefenin yaşamla nasıl iç içe geçtiğini, insanı ve evreni tanıma çabasının ne kadar evrensel olduğunu başlıklar içinde konuşmaya çalıştık. Yoğun bir katımla felsefe buluşmasını gerçekleştirdik. Bu atmosferi sağladığı için Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Felsefe insanın doğasını tanıması ve kendi içindeki kapasiteleri ortaya çıkartması için hepimizin çalışması gereken bir alan".

Programın sonunda Karadayı, katılımcılarla sohbet ederek "Doğa Filozofları" adlı eserini imzaladı.

