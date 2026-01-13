Kastamonu'da 10 Ocak'ta Gazete Sergisi: Basın Tarihine Işık

Kastamonu'da Gazetelerle Basın Tarihine Işık Tutuldu

Kastamonu Valiliği tarafından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen sergi kapılarını açtı. Emekli akademisyen Dr. Mustafa Eski katkılarıyla hazırlanan sergide, Kastamonu basın tarihine ışık tutan çeşitli dönem gazeteleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin İçeriği

Sergide, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemi başta olmak üzere farklı tarihlerde yayımlanan gazeteler yer aldı. Kastamonu basın tarihinin izlerini taşıyan bu yayınlar, dönemin koşullarını ve yerel basının rolünü gözler önüne seriyor.

Açılışta Vali Meftun Dallı'nın Mesajı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kastamonu, Anadolu’da basının en erken geliştiği, gazetelerin ve dergilerin en erken yayımlandığı şehirlerden biridir. Bu yönüyle Kastamonu basın tarihi son derece kıymetli bir yere sahiptir. Basının en önemli görevi, kuşkusuz kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmektir. Ancak bunun yanında en az bu kadar önemli olan bir diğer görevi de tarihe not düşmektir. Kastamonu, özellikle İstiklal Savaşı döneminde bu anlamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. O dönemde Kastamonu’da yayımlanan gazeteler ve dergiler, en zor şartlarda dahi kalemlerini bırakmamış, büyük bir cesaretle önemli hizmetler vermiştir. İstiklal Savaşı sürecinde bu istiklal yolunun Kastamonu üzerinden geçtiğini hepiniz biliyorsunuz. O dönemde çok sayıda yazar ve edebiyatçı burada görev almış, özellikle Abdurrahman Paşa Lisesi çevresinde şekillenen fikir ortamı büyük önem taşımıştır. İstiklal Savaşının başarıya ulaşmasında Kastamonu basınının çok ciddi katkıları olmuştur. Mehmet Akif Ersoy da bu isimlerden biridir. İstiklal Marşı, Kastamonu’da yayımlanan Açıksöz Gazetesi’nde ilk kez yayımlanmış, en azından bu niyetle buraya gönderilmiştir. Mustafa Eski hocamız, sayısını kendisinin bile tam olarak bilmediği, 30’un üzerinde eseriyle Kastamonu’ya adeta bir kütüphane kazandırmış, ilmi ve kültürel anlamda çok önemli hizmetler sunmuş bir hocamızdır. Son dönemde Kastamonu basın tarihi üzerine de kapsamlı bir çalışma yürütmektedir. İnşallah önümüzdeki bir ya da bir buçuk yıl içerisinde bu çalışmayı tamamladığında, sadece Kastamonu basın tarihine değil, Kastamonu’nun genel tarihine de çok önemli bir kapı aralamış olacaktır".

Bilgi ve Ziyaret

Dr. Mustafa Eski, sergide Kastamonu’da 1869 yılında kurulan ilk matbaadan itibaren yayımlanan gazete ve gazetecilerle ilgili bilgiler verdi. Açılışa katılan Vali Meftun Dallı ve beraberindeki heyet sergiyi gezdi. Ziyaretçilere gazeteler hakkında bilgiler, Kastamonu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant ile Mustafa Eski tarafından aktarıldı.

Sergi, 15 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar Kastamonu Valiliği'nde gezilebilecek.

