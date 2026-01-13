Atakum’da 'Kitabın Biletin Olsun' ile 10 Binin Üzerinde Kitap Öğrencilerle Buluştu

Atakum Belediyesi'nin 'Kitabın Biletin Olsun' kampanyasıyla toplanan 10 binin üzerinde kitap, talep eden okullara ve kütüphanelere dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:10
Samsun Atakum Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı ‘Kitabın Biletin Olsun’ kampanyasıyla bugüne kadar 10 binin üzerinde kitap, talep eden okullara ve kütüphanelere dağıtıldı.

Kampanyaya yoğun ilgi

Atakum’da düzenlenen kampanya sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi ile Ata Sahne Sanat Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz etkinliklere, kültür merkezlerinin kitap kumbaralarına birer kitap bağışında bulunarak katıldı. Kumbaralarda toplanan binlerce kitap, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve eğitime katkı sağlamak amacıyla talep eden okullara teslim edildi.

Yetkililerin açıklamaları

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel kampanyaya ilişkin şunları söyledi: "Geçen yıl başlattığımız ‘Kitabın Biletin Olsun’ kampanyasına halkımızın gösterdiği ilgiden son derece mutluyuz. Kampanyamızın geniş kitlelere ulaşması, dayanışmamızın gittikçe büyümesinden büyük gurur duyduk. Ata Sahne’de, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde ve Atakum’un dört bir tarafında gerçekleştirdiğimiz ücretsiz etkinliklere okudukları kitapları getirerek katılan vatandaşlarımız bir öğrencinin, bir çocuğun, bir gencin hayatına dokundu. Kitap kumbaralarında toplanan binlerce kitap, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından talep eden okullara ve kütüphanelere teslim edildi. Ulusal ve uluslararası organizasyonların merkezi haline gelen kentimizde, el ele sanatla eğitime katkı vermeye devam edeceğiz. Daha çok etkinlik düzenleyeceğiz ve dayanışmamızla bağımızı daha da güçlendireceğiz. Kampanyamıza katılan herkese teşekkür ediyor ve tüm halkımızı ‘Kitabın Biletin Olsun’ kampanyasına katılmaya davet ediyorum"

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç ise projenin örnek olması açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek, "‘Kitabın Biletin Olsun’ projesi kapsamında, binlerce çocuğu kitapla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Ata Sahne Sanat Merkezinde ve Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ücretsiz etkinliklere, vatandaşlarımızın birer kitapla gelmelerini rica ediyoruz. Burada toplanan kitapları arzu eden, ihtiyacı olan okullara ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar 10 binin üzerinde kitap ulaştırdık. Vatandaşlarımızın projeye ilgisi çok güzel. Bu konuda oldukça mutluyuz. Toplanan kitapları tasnifliyoruz. Kitapları götürdüğümüz okullarda, ilgili öğretmenler de tasniflemesini yaptıktan sonra çocuklarla buluşturuyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın evlerinde olan fazla kitaplar, çocuklarımızla buluşuyor. Biz de belediyemizde, ek bir kaynak gelir gerektirmeden vatandaşlarımızın elindeki kitapları çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda, tasarruf konusunda da örnek bir proje yaptığımızı düşünüyoruz"

