Ferdi Tayfur'un Ölüm Yıldönümünde Serik'te Lokum ve Bisküvi İkramı

Hayranı Önder Meke, anısını yaşatmak için ikramda bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir vatandaş, Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarından Ferdi Tayfur'un ölüm yıldönümünde sanatçıya olan sevgisini ve vefasını göstermek için lokum ve bisküvi dağıttı.

Ferdi Tayfur, geçtiğimiz yıl 02 Ocak tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayranları ise şarkılarından duydukları sevgiyi ve hatıralarını vefayla yaşatmaya devam ediyor.

Ferdi Tayfur hayranı Önder Meke, "Yıllardır, Ferdi Tayfur hayranıyım. Sevdiğim bir sanatçıdır. Geçen sene kendisini kaybettik çok üzgünüz. Ferdi Tayfur anısına lokum bisküvi dağıtıyorum. Bu çocukluktan gelen bir sevgidir. Ferdi Tayfur benim için değerli bir sanatçıydı. İnşallah bizden sonra çocuklarımız unutmaz kendisini" diye konuştu.

Zeki Ormancı ise, "Ferdi Tayfur’un ruhu şad olsun, yattığı yer incitmesin. Mekanı Cennet olsun. Milyonları geride bıraktı, üzdü" şeklinde konuştu.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE FERDİ TAYFUR HAYRANI BİR VATANDAŞ, TÜRK MÜZİĞİNİN UNUTULMAZ SANATÇILARINDAN FERDİ TAYFUR’UN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE SANATÇIYA OLAN SEVGİSİNİ VE VEFASINI GÖSTERMEK İÇİN LOKUM VE BİSKÜVİ İKRAM ETTİ.