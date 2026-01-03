DOLAR
Ferdi Tayfur'un Ölüm Yıldönümünde Serik'te Lokum ve Bisküvi İkramı

Antalya Serik'te bir hayran, Ferdi Tayfur'un ölüm yıldönümünde lokum ve bisküvi dağıtarak sanatçıya olan sevgisini ve vefasını gösterdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:35
Hayranı Önder Meke, anısını yaşatmak için ikramda bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir vatandaş, Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarından Ferdi Tayfur'un ölüm yıldönümünde sanatçıya olan sevgisini ve vefasını göstermek için lokum ve bisküvi dağıttı.

Ferdi Tayfur, geçtiğimiz yıl 02 Ocak tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayranları ise şarkılarından duydukları sevgiyi ve hatıralarını vefayla yaşatmaya devam ediyor.

Ferdi Tayfur hayranı Önder Meke, "Yıllardır, Ferdi Tayfur hayranıyım. Sevdiğim bir sanatçıdır. Geçen sene kendisini kaybettik çok üzgünüz. Ferdi Tayfur anısına lokum bisküvi dağıtıyorum. Bu çocukluktan gelen bir sevgidir. Ferdi Tayfur benim için değerli bir sanatçıydı. İnşallah bizden sonra çocuklarımız unutmaz kendisini" diye konuştu.

Zeki Ormancı ise, "Ferdi Tayfur’un ruhu şad olsun, yattığı yer incitmesin. Mekanı Cennet olsun. Milyonları geride bıraktı, üzdü" şeklinde konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

