Seddülbahir Kalesi EMYA 2026 Adayı: Bakan Ersoy Restorasyon Başarısını Vurguladı

Çanakkale'deki tarihi yapı uluslararası platformda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale’de yer alan Seddülbahir Kalesi ile ilgili değerlendirmesinde, "Seddülbahir Kalesi, Bakanlığımızın titiz restorasyon, koruma ve sergileme çalışmalarıyla tarihi kimliği korunarak yeniden işlev kazandı" dedi.

Ersoy, kalenin Avrupa’nın en prestijli müzecilik programlarından biri olan European Museum of the Year Award (EMYA) 2026'ya aday gösterildiğini açıkladı. Bu adaylığın, Türkiye’nin kültürel mirası koruma ve çağdaş müzecilik anlayışının uluslararası alanda gördüğü karşılığın somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Aslına uygun restorasyonu tamamlanan Seddülbahir Kalesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2023 tarihinde ziyarete açıldığını hatırlatan Ersoy, açılışın Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde gerçekleştirilmesinin ayrıca anlam taşıdığını belirtti.

Ersoy, EMYA 2026 adaylığının yürütülen çalışmaların uluslararası müzecilik çevrelerinde dikkatle takip edildiğini gösterdiğini ifade ederek, "Kültürel miras alanlarında gerçekleştirdiğimiz nitelikli restorasyon ve müzecilik projeleriyle, Türkiye’yi bu alanda örnek gösterilen ülkelerden biri haline getirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

