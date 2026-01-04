Kütahya'da 'Türk Gencinin Kalp Atışı' Şiir Gecesi Yoğun İlgi Topladı

Kütahya'da "Türk Gencinin Kalp Atışı" Şiir Gecesi

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Türk Gencinin Kalp Atışı Şiir Gecesi", yoğun ilgi gördü.

Program Detayları

Etkinlikte Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından çeşitli şiirler seslendirildi. Gençlerin sergilediği performans, izleyicilerden alkış aldı. Programın sonunda şiir gecesinde görev alan öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Konuşmalar ve Teşekkürler

Prof. Dr. Erdal Aday etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, "Hiçbir zaman gençlik adına, Türk gençliği adına en ufak bir karamsarlığa, çaresizliğe ve eminsizliğe kapılmadık. Çarenin yine gençlerde olduğunu, bugünkü performanslarıyla gösterdiler. En büyük alkış bu gençlere" ifadelerini kullandı.

Şiir gecesinde görev alan öğrencilerin teşekkür belgeleri Prof. Dr. Erdal Aday, Kütahya Din Görevlileri Derneği Başkanı Turhan Bayatlı ve Kütahya Uluslararası Germiyan Kültür, Sanat, Edebiyat ve Bilim Derneği Başkanı Haşim Can tarafından verildi.

