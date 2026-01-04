Seddülbahir Kalesi EMYA 2026 Adayı: Bakan Ersoy Restorasyona Vurgu Yaptı

Seddülbahir Kalesi EMYA 2026 adaylığıyla uluslararası sahnede

Bakan Ersoy: "Seddülbahir Kalesi, Bakanlığımızın çalışmalarıyla tarihi kimliği korunarak yeniden işlev kazandı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale’deki Seddülbahir Kalesinin, Avrupa’nın en prestijli müzecilik programlarından biri olan European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 için aday gösterildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, adaylığın Türkiye’nin kültürel mirası koruma ve çağdaş müzecilik anlayışının uluslararası düzeyde takdir edildiğinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Ersoy, söz konusu çalışmaları şöyle özetledi: "Seddülbahir Kalesi, Bakanlığımızın titiz restorasyon, koruma ve sergileme çalışmalarıyla tarihi kimliği korunarak yeniden işlev kazandı."

Ersoy, aslına uygun restorasyonu tamamlanan Seddülbahir Kalesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2023 tarihinde ziyarete açıldığını hatırlatarak, açılışın Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümünde gerçekleştirildiğinin ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Bakan, EMYA 2026 adaylığının yürütülen çalışmaların uluslararası müzecilik çevrelerinde dikkatle takip edildiğini ortaya koyduğunu ifade ederek, "Kültürel miras alanlarında gerçekleştirdiğimiz nitelikli restorasyon ve müzecilik projeleriyle, Türkiye’yi bu alanda örnek gösterilen ülkelerden biri haline getirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

