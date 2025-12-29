DOLAR
Sayburç Kazıları Nilüfer Arkeoloji Gündemi'nde: Neolitik Yerleşimin İzleri

Doç. Dr. Eylem Özdoğan, Nilüfer Arkeoloji Gündemi'nde Sayburç kazılarının Göbeklitepe etkisini, 50+ yapıyı ve Neolitikteki mimari dönüşümü anlattı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:29
Etkinlik ve konuşmacı

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Arkeoloji Gündemi'nin yılın son oturumunda, Doç. Dr. Eylem Özdoğan katılımcılarla buluştu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sayburç Kazı Başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan, "Taş Tepeler’de Yerleşik Yaşamın Başlangıcından Bir Kesit: Sayburç" başlıklı sunumunda Neolitik dönemin önemli bulgularını paylaştı. Söyleşiyi Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy da izledi.

Kazı bulguları ve mimari düzen

2021 yılından bu yana yürütülen Sayburç kazılarında elde edilen veriler, bölgenin Göbeklitepe kültürünü yansıtan izler taşıdığını gösteriyor. Özdoğan, kazılarda 50’nin üzerinde yapının tespit edildiğini; bunların büyük bölümünün konut niteliğinde olduğunu, ancak aralarında özel ve kamusal amaçlı yapıların da bulunduğunu aktardı.

"T biçimli dikili taşların" yer aldığı yapılarda ocak, platform, seki ve işlik alanlarının belirlendiği, konutlarla özel yapıların yan yana bulunmasının dönemin gündelik yaşamı ve ritüel dünyasına dair bütünlüklü bir bakış sunduğu vurgulandı. Konutlarda beslenme ve üretime ilişkin izler öne çıkarken, sayıları beşi bulan özel yapılarda iç mekân düzenlemelerinin farklılaştığına dikkat çekildi.

Neolitik geçişin kesintisiz kaydı

Doç. Dr. Özdoğan, Sayburç'un arkeoloji dünyası için önemine işaret ederek yerleşimin Neolitik dönemin geçiş süreçlerini kesintisiz biçimde yansıtan nadir alanlardan biri olduğunu belirtti. Yaklaşık 12 bin 600 yıl önce başlayıp 300 yıl süren yoğun iskan döneminde, yuvarlak planlı yapılardan dörtgen planlı yapılara geçişin net biçimde izlendiği ifade edildi. Bu verilerin, dönemin yapı teknikleri ve teknolojisindeki dönüşümü anlamada büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Sunum, Sayburç kazılarının hem yerleşim düzenine hem de Neolitik toplumların günlük ve ritüel yaşamına dair sunduğu ayrıntılı verilerle arkeolojik araştırmalara yeni bir pencere açtığını gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

