Erzurum'da 2025'te Kültür ve Sanat Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü

2025 yılı boyunca Erzurum’da kültür, sanat, müzecilik, kütüphanecilik ve sahne sanatları alanlarında çok sayıda nitelikli faaliyet gerçekleştirildi. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışmalar, kentin kültürel kimliğinin güçlenmesine katkı sağladı.

Erzurum Kültür Yolu Festivali

16-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında 54 farklı mekânda, 124 etkinlik başlığında toplam 542 program düzenlendi. Yaklaşık 1.000 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler; konser, sergi, atölye ve çocuk programlarıyla geniş bir yelpazede yaklaşık 1 milyon kişiyle buluştu.

Kütüphaneler ve Eğitim Faaliyetleri

Kütüphaneler yıl boyunca çok sayıda okuyucuya hizmet verirken; bilim atölyeleri, film gösterimleri, kitap okuma etkinlikleri ve eğitim programlarıyla kültürel ve eğitsel yaşamın önemli merkezleri arasında yer aldı. Yazma eserlerin tanıtımına yönelik çalışmalarla kültürel miras bilincinin artırılması hedeflendi.

Müzeler ve Genç Kuşaklara Yönelik Etkinlikler

Müzelerde sergiler, paneller, sempozyumlar ve eğitim faaliyetleri düzenlendi. Özellikle çocuklara yönelik "Kültür Koruyucuları" etkinlikleriyle tarih ve kültür bilinci il merkezi ve ilçelerde yaygınlaştırıldı.

Sahne Sanatları ve Gezici Gösterimler

Erzurum Devlet Tiyatrosu etkinlikleri ile gezici sinema projeleri sayesinde sahne sanatları ve sinema gösterimleri ilçe merkezlerine taşınarak çok sayıda vatandaşın kültür ve sanatla buluşması sağlandı.

Geleceğe Aktarılan Kültürel Miras

2025 yılında yürütülen çalışmalar, Erzurum’un kültür ve sanat alanındaki görünürlüğünü artırarak kentin zengin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sundu.

