Erzurum'da 'Asrın İdrakine' Söyleşisi: Prof. Dr. Kudret Bülbül İslam'ın Vaatlerini Anlattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ev sahipliğinde anlamlı buluşma

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 'Asrın İdrakine: İnsanlığa Müslümanlar Ne Vadediyor?' başlıklı söyleşi, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, düşünce dünyasının güncel meseleleri üzerine yoğun ve verimli bir tartışma sundu.

Prof. Dr. Kudret Bülbül programda çağımızın sosyal, kültürel ve düşünsel sorunlarını ele alarak, İslam dünyasının insanlığa sunduğu değerler ve perspektifler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar konuşmalardan ve sunulan yeni bakış açılarından fayda sağladı.

Dinleyiciler, farklı düşünce yaklaşımlarını görme imkânı bularak söyleşiyi dikkatle takip etti. Etkinlik, düşünce dünyasına katkı sunan bilgilerin paylaşıldığı verimli bir ortam olarak değerlendirildi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer davetliler katıldı.

