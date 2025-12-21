DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Erzurum'da 'Asrın İdrakine' Söyleşisi: Prof. Dr. Kudret Bülbül İslam'ın Vaatlerini Anlattı

Erzurum'da düzenlenen 'Asrın İdrakine' söyleşisinde Prof. Dr. Kudret Bülbül, İslam dünyasının insanlığa sunduğu değerleri ve perspektifleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:26
Erzurum'da 'Asrın İdrakine' Söyleşisi: Prof. Dr. Kudret Bülbül İslam'ın Vaatlerini Anlattı

Erzurum'da 'Asrın İdrakine' Söyleşisi: Prof. Dr. Kudret Bülbül İslam'ın Vaatlerini Anlattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ev sahipliğinde anlamlı buluşma

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 'Asrın İdrakine: İnsanlığa Müslümanlar Ne Vadediyor?' başlıklı söyleşi, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, düşünce dünyasının güncel meseleleri üzerine yoğun ve verimli bir tartışma sundu.

Prof. Dr. Kudret Bülbül programda çağımızın sosyal, kültürel ve düşünsel sorunlarını ele alarak, İslam dünyasının insanlığa sunduğu değerler ve perspektifler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar konuşmalardan ve sunulan yeni bakış açılarından fayda sağladı.

Dinleyiciler, farklı düşünce yaklaşımlarını görme imkânı bularak söyleşiyi dikkatle takip etti. Etkinlik, düşünce dünyasına katkı sunan bilgilerin paylaşıldığı verimli bir ortam olarak değerlendirildi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer davetliler katıldı.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ TARAFINDAN "ASRIN İDRAKİNE: İNSANLIĞA MÜSLÜMANLAR NE...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ TARAFINDAN "ASRIN İDRAKİNE: İNSANLIĞA MÜSLÜMANLAR NE VADEDİYOR?" BAŞLIKLI SÖYLEŞİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ TARAFINDAN "ASRIN İDRAKİNE: İNSANLIĞA MÜSLÜMANLAR NE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tömük'te Yerli Malı Haftası kadın emeğiyle renklendi
2
Malatya'da Tarihi Camiler Kurban Bayramı'na Hazırlanıyor
3
Sarıgöl'ün Simgesi: Yaklaşık İki Asırlık 'Kırık Minare'
4
Emir Karatekin Bey'in Türbesi Çankırı'da Ziyaretçi Akını
5
Kutsal İstanbul’da: Annelik Kaygılarını Sahneye Taşıyan Oyun
6
Aşık Reyhani Erzurum'da Ölümünün 19. Yılında Anıldı
7
Erzurum'da 'Asrın İdrakine' Söyleşisi: Prof. Dr. Kudret Bülbül İslam'ın Vaatlerini Anlattı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025