Erzurum Taş Ambarlar restorasyonu: 66 dükkan ve 6 müze salonu

1860-1870'de askeri ambar olarak inşa edilen Taş Ambarlar'ın restorasyonu sürüyor; proje 66 dükkan, 6 müze salonu, konferans salonu, restoran ve kafe öngörüyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:05
Erzurum Taş Ambarlar restorasyonu: 66 dükkan ve 6 müze salonu

Erzurum Taş Ambarlar Restorasyonunda Sona Doğru

Kapalı Çarşı ve Tarih Dioramaları Müzesi Projesi devam ediyor

1860-1870 yıllarında "askeri ambar" olarak yaptırılan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzun yıllar askeri depo olarak kullanılan Taş Ambarlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesine devredilmiş olup restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 160 yıllık bu yapının turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmada, alana 66 dükkan şeklinde kapalı çarşı, 6 müze salonu, konferans salonu, restoran ve kafe yapılması planlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci ile Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri, Taş Ambarlar Kapalı Çarşı ve Tarih Dioramaları Müzesi Projesi kapsamındaki restorasyon çalışmalarında teknik incelemelerde bulundu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kuran bu önemli miras alanında; restorasyon anlayışından kullanım senaryolarına kadar tüm detaylar titizlikle ele alınırken, Taş Ambarları’nın kültürel değerimizi görünür kılan, turizmi besleyen ve sosyal hayatı zenginleştiren yaşayan bir mekân hâline gelmesi hedefiyle restorasyon çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" denildi.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından Taş Ambarlar'ın Erzurum'un tarihî birikimini ve hafızasını yansıtan, turizmi canlandıran ve sosyal yaşamı zenginleştiren bir merkez olması hedefleniyor.

