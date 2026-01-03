DOLAR
Esenyurt'ta Ocak 2026 Kültür ve Sanat Programı Başlıyor

Esenyurt Belediyesi, Ocak 2026'da tiyatrodan konsere, söyleşiden çocuk etkinliklerine kadar ücretsiz bir kültür-sanat takvimi hazırladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:05
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:05
Esenyurt'ta Ocak 2026 kültür ve sanat etkinlikleri başlıyor

Esenyurt Belediyesi, 2026 yılının Ocak ayında her yaştan vatandaşa hitap eden zengin bir kültür ve sanat programı hazırladı. Ocak 2026 Etkinlik Takvimi kapsamında tiyatrodan konsere, söyleşiden çocuk etkinliklerine kadar birçok organizasyon ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

Öne çıkan etkinlikler

Ayın ilk etkinliği 6 Ocak Salı günü düzenlenecek olan Kariyer Yolculuğunda Bir Durak: Üniversite başlıklı seminer olacak. Ardından 7 Ocak tarihinde ebru sanatı üzerine Ebrunun Gizemi söyleşi ve atölyesi gerçekleştirilecek. Yetişkin tiyatrosu sevenler için 8 ve 20 Ocak tarihlerinde sahnelenecek oyunlar da programda yer alıyor.

Söyleşiler ay boyunca dikkat çekiyor: 9 Ocakta Hayata ve Üniversiteye Hazırlanmak, 22 Ocakta ise Filistin’de Kadın ve Çocuk Olmak başlıklı söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca 11 Ocakta Sarıkamış Şehitleri Anma Programı ile anlamlı bir etkinliğe imza atılacak.

Çocuk etkinlikleri

Çocuklar için dolu dolu bir takvim hazırlandı. 17-18 Ocak tarihlerinde Bir Bilmecem Var Çocuklar adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Karagöz-Hacivat gösterileri, masal anlatımları, kukla müzesi ve çeşitli atölyeler ay boyunca minik izleyicilerle buluşacak. Sömestir tatiline özel olarak 21-22 Ocak tarihlerinde Sömestir Şenliği düzenlenecek.

Müzik ve ay sonu programı

Müzikseverler 21 Ocakta İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde Türkülerle Anadolu konseriyle bir akşam yaşayacak. Ayın sonunda yetişkin tiyatrosu ve çocuk sineması gösterimleriyle etkinlikler devam edecek.

Yer ve erişim

Tüm etkinlikler, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi başta olmak üzere çeşitli salonlarda gerçekleştirilecek. Etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere belediyenin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

