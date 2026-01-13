Başkan Zencirci'den Kitap Bağışı Çağrısı

Necmiye Ergör Kütüphanesi'ne destek çağrısı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyeye ait Necmiye Ergör Kütüphanesine yapılan bağış için teşekkür mesajı yayımladı. İlçede yaşayan Suat ve Gönül Özbilgi çiftinin kütüphaneye verdiği desteğin, özellikle gençler için önemine dikkat çekti.

Kütüphanenin gençlerin sıkça uğradığı bir merkez olduğunu belirten Zencirci, okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yapılan bağışların değerine vurgu yaptı ve tüm vatandaşları katkıya çağırdı.

Başkan Zencirci, "Dayanışmaya ortak olun" diyerek tüm vatandaşlara kitap bağışı çağrısı yaptı.

Zencirci ayrıca şu ifadeleri paylaştı: "Belediyemiz Necmiye Ergör Kütüphanesi’ne kıymetli kitap bağışlarıyla katkı sunan Suat & Gönül Özbilgi’ye gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlamlı destek, bilgiye erişimi güçlendiren, okuma kültürünü yaygınlaştıran ve geleceğimiz olan çocuklarımıza ilham veren çok değerli bir adımdır. Tüm hemşehrilerimizi kütüphanemize kitap bağışlayarak, bu güzel dayanışmaya ortak olmaya, çocuklarımızı da kitap okumaya davet ediyorum".

Suat ve Gönül Özbilgi çiftinin örnek davranışı, yerel toplumsal dayanışma ve kültürel gelişim açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

