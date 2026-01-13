Yozgat'ta Mehmet Said Fenni Efendi Hat Müzesi Cevizli Konak'ta Açılıyor

Yozgat Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılan Cevizli Konak, Yozgatlı divan şairi ve hattat Mehmet Said Fenni Efendi'nin eserlerine ev sahipliği yapacak bir müzeye dönüştürülüyor.

Müze fikrinin doğuşu ve yürütülen çalışmalar

Mehmet Said Fenni Efendi adına müze kurulması fikri, yaklaşık 5 yıl önce bazı hat eserlerinin gün yüzüne çıkmasıyla başladı. 1850 doğumlu ve 1918 yılında vefat etmiş olan Yozgatlı sanatkârın ismi, Ali Şakir Ergin'in araştırmalarıyla yeniden gündeme geldi. Avukat ve yazar Hayati İnanç'ın son yıllarda Fenni Efendi'nin beyitlerini konferanslarda sıkça dile getirmesi de araştırmaları hızlandırdı.

Koleksiyon, bağışlar ve destekçiler

Bab-ı Nun Gelenekli Sanatlar Derneği Başkanı ve Kültür Bakanlığı Hat Sanatçısı Mahmut Şahin, 2021'de Ankara'da satışa çıkan yaklaşık 30 el yazması eser haberini alınca müze kurma fikrini gündeme getirdi. Yozgatlı iş adamı Alpay Değerli, bu koleksiyonu müzeye bağışlamak amacıyla satın aldı.

Bursa, Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Kütahya başta olmak üzere Anadolu'dan yüzlerce hattat, Osmanlı hat yazısının geçmişini gösteren ve Fenni Efendi şahsında 6 asırlık yazı mektebini sergileyecek eserler hazırladı. Muhtelif hat nevilerinde orijinal, el çekme yazılar 357 adete ulaştı. Toplam eser sayısının 330-340 aralığında olduğu, bu eserlerin 310 adedinin ise öğrenciler tarafından yazıldığı ifade ediliyor.

Müze kuruluş sürecinde Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan'ın Cevizli Konağı tahsis etmesi, Yozgatlı iş adamı Galip Aykaç'ın malzeme desteği ve yazar İbrahim Ethem Gören'in merhumun imzasını taşıyan orijinal çalışmasını bağışı belirleyici oldu.

Muhabbet ve hedefler

Mahmut Şahin müze fikrinin Amasya, Bursa, Kocaeli, Bayburt gibi şehirlerde açılan hat müzelerinden ilham aldığını belirtti ve şunları söyledi:

“Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Bey, destek verdiler ve Fenni Efendi özelinde Cevizli Konak’ı tahsis ettiler. Fenni Efendi çok büyük bir Divan şairi. 1918 yılında vefat etmiş. Yozgat’ta kalmış, diğer illerde görev yapmış. En son Ankara’da vefat etmiş. Bir ifadeye göre Cebeci Asri Mezarlığı’nda, bir ifadeye göre de Etnografya Müzesi’nin olduğu bölgede defnedilmiş. Şu an kabri bile bilinmiyor. Maalesef Yozgat’ta bile tanınmayan birisi. Müzeye gelen kişi önce Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi vesellem) zamanından kûfi yazı ile başlayıp hat sanatı serüvenini devam ettiriyor. Üç odamızda da Fenni Efendi özelinde, Fenni Efendi’nin divanından seçme beyitler var. Bu şekilde Fenni Efendi’yi Yozgat’ta anacak bir hizmete girdik. Çok güzel bir hizmet olacağına inanıyorum. Toplamda 330-340 eser fakat bizim öğrencilerimizin yazdığı 310 tane eser var.”

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ise projenin amacını şu sözlerle özetledi:

“Hat müzesini açarken Yozgat’ın yetişmiş değeri, geçmişte kalan en büyük değerlerinden, Divan edebiyatının ustalarından Mehmet Fenni Efendi’nin ismini yaşatmak istiyoruz. Yozgat’ın kültür hayatına çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. İnşallah kısa süre içerisinde Hattat Mahmut Şahin’in öncülüğünde Yozgat’ta Cevizli Konakta bu hat müzesini bütün görselleriyle birlikte hizmete sunmuş olacağız.”

Açılış ve beklentiler

Müzenin resmi açılışının 17 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu. Açılışın ardından Anadolu'daki koleksiyonerlerin ellerindeki yazılardan ve yapılan bağışlardan ek eserlerin gelmesi bekleniyor.

Yer: Aşağınohutlu Mahallesi, Cevizli Konak

Açılış Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi

