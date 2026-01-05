Gaziantep’te 2025’te kültür ve sanatta rekor katılım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat, bilim ve eğitim alanındaki projeleriyle 2025 yılında geniş kitlelere ulaştı. Kent genelindeki kültür merkezleri, tiyatrolar, müzeler, kütüphaneler ve bilim merkezleri her yaştan vatandaşı kültürle buluşturdu.

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi, 2014-2025 yılları arasında 443.962 ziyaretçi ağırladı. Merkez, yalnızca 2025 yılında 16 sergi, 5 çalıştay ve 9 etkinlikle toplam 14.149 kişiye ev sahipliği yaptı.

Çocuk Sanat Merkezi

Çocuk Sanat Merkezi, 2014-2025 döneminde 8.779 atölye ile 379.369 çocuğu sanatla buluşturdu. 2025 yılında ise 4.893 atölye, 542 okul ve 73 etkinlikte 83.341 çocuk merkez faaliyetlerinden faydalandı.

Jale Tekinalp Yücel Kültür, Sanat Mozaik Merkezi

Jale Tekinalp Yücel Kültür, Sanat Mozaik Merkezi, 2018-2025 yılları arasında 134.928 ziyaretçiye ulaştı. 2025 yılında 1.392 kursiyer, 1.118 atölye katılımcısı ve 6.375 ziyaretçi olmak üzere toplam 8.885 kişi merkez etkinliklerine katıldı.

Nizip Kültür Merkezi

Nizip Kültür Merkezi, 2024-2025 döneminde 168.487 ziyaretçi ağırlarken, yalnızca 2025 yılında 36 etkinlik ve 76 salon tahsisi ile 140.518 kişiye hizmet verdi.

Şehir Tiyatrosu Perdeyi Doldurdu

Gaziantep Şehir Tiyatrosu, 2021-2025 yılları arasında 12 oyun, 498 seans sahneleyerek 133.957 izleyiciye ulaştı. 2025 yılında ise 7 oyun ve 218 seansla 57.441 sanatsever tiyatro salonlarını doldurdu. Yıl boyunca sahnelenen yapımlar arasında Uçtu Uçtu Hezarfen, Toprak Dostları, Kuvayi Milliye Destanı, Güvercin Çocuklar, Keşanlı Ali ve 12 Öfkeli yer aldı. Özellikle Uçtu Uçtu Hezarfen, 119 seans ve 51.707 izleyiciyle en çok izlenen oyun oldu.

Kent Arşivi Kültürel Hafızayı Yaşatıyor

Gaziantep Kent Arşivi, 2.778 basılı eser, 89.704 dijital belge, fotoğraf ve video ile kentin kültürel hafızasını kayıt altına aldı. Ayrıca 526 kişilik sözlü tarih çalışması gerçekleştirildi. Arşivden online olarak 38.275 kişi, fiziki olarak ise 896 kullanıcı yararlandı.

Bilim Merkezi ve Atölyeleriyle Geleceğe Yatırım

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, 2022-2025 yılları arasında 1.188.000 ziyaretçiyi, yalnızca 2025 yılında ise 378.063 kişiyi ağırladı. 2025 boyunca bilim etkinlikleri kapsamında 12 söyleşi, 20 eğitim, 111 etkinlik ve 8.695 atölye ile 118.367 katılımcıya ulaşıldı. Bilim Gaziantep Atölyeleri, 2020-2025 döneminde 20.000 atölye ile 368.825 öğrenciye, 2025 yılında ise 2.750 atölye ile 43.475 kişiye eğitim verdi.

Bilim Filmleri Günleri kapsamında 2025 yılında 350 film gösterimiyle 14.677 katılımcıya ulaşılırken; Deneyap Atölyeleri, Bilim Tırı ve Teknogaraj projeleriyle on binlerce öğrenci bilimle buluşturuldu. TEKNOFEST kapsamında 38 takıma destek sağlandı, 14 takım finale yükselme başarısı gösterdi.

Müzelerde 1 Yılda 1 Milyonun Üzerinde Ziyaretçi

Gaziantep’teki müzeler, 2014-2025 yılları arasında 9.283.000 ziyaretçiyi ağırladı. 2025 yılında ise 1.010.037 kişi müzeleri gezdi. Panorama 25 Aralık Müzesi 371.955 ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken; Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hamam Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi ve Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi de yoğun ilgi gördü. 'Müzelerimi Geziyorum' etkinliğiyle 2025 yılında 13.815 öğrenci, 'Yaşayan Müze' etkinlikleriyle ise 3.936 öğrenci müzelerle buluşturuldu.

Kütüphanelerde Okuma Kültürü Güçleniyor

Kent genelindeki kütüphaneler, 2014-2025 döneminde 3.027.000 kullanıcıya, yalnızca 2025 yılında ise 634.534 kişiye hizmet verdi. Dijital/Sanal Kütüphane, 2025 yılında 6.672.532 kullanıcıya ulaşırken; çocuk kütüphanelerinde düzenlenen 38 farklı atölyeye 120.823 çocuk katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 faaliyetleri, kültür ve sanatın yaygınlaştırılması, gençlere ve çocuklara erişim sağlanması ve kent hafızasının korunmasında önemli bir eşik olarak öne çıktı.

