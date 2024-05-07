Gelinim Mutfakta'da 7 Mayıs Salı günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu! Seda ve Zeynep arasında tartışma!

Gelinim Mutfakta'da yeni hafta, yeni heyecan ve yeni rekabetle başladı. Bu hafta da gelinler ve kaynanalar, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek çeyrek altını kazanmak için birbirleriyle yarıştı.



Haftanın ilk gününde Seda ve Zeynep arasında büyük bir tartışma yaşandı. Tartışmanın sebebi ise Seda'nın Zeynep'in yemeğine yorum yapmasıydı. Tartışma ikilinin arasında gerginliğe neden olsa da, programın sunucusu Ezgi Ünal ikilinin arasını bulmaya çalıştı.

Haftanın ikinci gününde ise gelinler ve kaynanalar tavuklu krep böreği tarifi hazırladı. Yemekleri tadan jüri üyeleri, her iki gelinden de övgüyle bahsetti. Fakat jüri üyelerinin favorisi Zeynep oldu. Zeynep, ikinci gününde çeyrek altını alarak önemli bir adım atmış oldu.

Gelinim Mutfakta Puan Durumu (Toplam) 7 Mayıs 2024:

Zeynep - 21

Damla - 17

Seda - 13

Özge - 7

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını Zeynep kazandı. Zeynep, ikinci gününde çeyrek altını alarak önemli bir adım atmış oldu.

Gelinim Mutfakta'da yarın hangi heyecanlar yaşanacak? Hangi gelinin çeyrek altını kazanacağı merak konusu. Gelinim Mutfakta'yı takip etmeye devam edin!