Görele'de Özgün Kemençeler: Temel Karademir'in Dekoratif Tasarımları

Görele'li Temel Karademir, geleneksel ve sıradışı malzemelerden yaptığı dekoratif kemençelerle dikkat çekiyor; Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı 'Kemençe Yapım Sanatçısı' ünvanına sahip.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 23:14
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 23:14
Emekli usta, geleneksel ve sıra dışı modellerle dikkat çekiyor

Giresun’un Görele ilçesinde yaşayan Temel Karademir, yaptığı sıra dışı ve dekoratif kemençelerle bölgenin kültürünü sürdürüyor. Karademir'in üretimleri, hem estetik hem de kültürel değer taşıyan özgün tasarımlar olarak öne çıkıyor.

Uzun yıllar kamuda görev yaptıktan sonra emekli olan Karademir, kemençe yapımında kendini geliştirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından El Sanatları alanında "Kemençe Yapım Sanatçısı" ünvanı aldı. Ustanın eserleri, sanat çevrelerinin beğenisini topluyor.

Karademir, sadece geleneksel Görele kemençesi üretmekle kalmıyor; kepçe, baston ve tarımda kullanılan bel demirinden yaptığı modellerle de ilgi çekiyor. Ürünleri yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında yaşayan hemşerileri tarafından da talep ediliyor.

Yaptığı kemençelerin tınısının sanatçılar tarafından beğenildiğini belirten Karademir, üretim sürecini şu sözlerle anlattı: "30 yılı aşkın kamu hizmetimin ardından emekli oldum. Emeklilikle birlikte el sanatlarına daha fazla zaman ayırma fırsatı buldum. Yetenek sınavına girerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kemençe yapım sanatçısı belgesi aldım. Yaptığım kemençeler, tınısı nedeniyle sanatçılar tarafından beğenildi".

Birçoğunu dükkanında dekor amaçlı yaptığını söyleyen Karademir, hayal gücünü işine yansıtarak "yapıyor ama çalamıyor" diye özetlenen ilginç bir hikâye ile de dikkat çekiyor. "Aklıma gelen ne varsa onu kemençeye dönüştürmeye çalıştım" diyen usta, beklediğinden fazla ilgi gördüğünü ifade etti.

