DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Kuşadası'nda Işıklı Çöp Kamyonlarıyla Yeni Yıl ve Çevre Bilinci

Kuşadası Belediyesi, çöp kamyonlarını ışıklarla süsleyip Noel Baba kostümlü personelle çevre temizliği ve bilinçlendirme etkinliği düzenledi; etkinlik yılbaşına kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:39
Kuşadası'nda Işıklı Çöp Kamyonlarıyla Yeni Yıl ve Çevre Bilinci

Kuşadası Belediyesi çöp kamyonlarını ışıklarla süsleyip çevre bilincini öne çıkardı

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yeni yıl öncesinde hem kent estetiğine hem de çevre bilincine dikkat çeken renkli bir etkinlik gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp kamyonları rengarenk ışıklarla donatıldı ve üzerinde Temiz bir Kuşadası, Temiz bir Gelecek yazan süslü araçlar kent merkezinde tur atarak yeni yıl coşkusunu sokaklara taşıdı.

Işıklandırılan kamyonlardan inen Noel Baba kostümlü belediye personeli, çocuklara ve yetişkinlere şeker ikram ederken etkinlik boyunca çevrenin temiz tutulması için yapılması gerekenler anlatıldı ve doğanın korunmasının önemi vurgulandı. Etkinlik, hem kent sakinleri hem de Kuşadası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve yeni yıl atmosferine çevreci bir anlam kattı. Etkinliğin yılbaşına kadar devam edeceği bildirildi.

Çocuklar ve hatıra anları

Yıl boyunca çevreyi korumaya yönelik projeler yürüten Kuşadası Belediyesi'nin çalışması özellikle çocukların büyük ilgisini çekti. Hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya giren minikler unutulmaz anlar yaşadı ve etkinlik sokaklarda neşeli görüntülere sahne oldu.

Vatandaş ve yetkili açıklamaları

Gökhan Güldiken etkinliği takdirle karşıladığını belirterek şunları söyledi: Uzun yıllardır Kuşadası’nda yaşıyorum. Burası çok temiz ve düzenli bir kent. Kuşadası Belediyesi’ne, bize her yönüyle yaşanabilir bir şehir sunduğu için teşekkür ediyorum

Hakan Bayrak, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü, çevre temizliğine verdikleri önemi şu ifadelerle aktardı: Yıl boyunca temizlik işlerinde görev yapan emekçi personelimiz, kent sakinlerinin ve ilçemizi ziyaret eden yerli-yabancı turistlerin konforu için aralıksız çalışıyor. Türkiye’nin turizm incisi Kuşadası’nın her zaman temiz olması bizim için çok önemli. Yeni yılda da temizlik ve hijyen çalışmalarımız çevreye değer veren uygulamalarla devam edecek. Çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak için doğaya ve çevreye karşı çok daha duyarlı olmamız gerekiyor

KUŞADASI BELEDİYESİ, YENİ YIL ÖNCESİ ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ÇÖP KAMYONLARINI...

KUŞADASI BELEDİYESİ, YENİ YIL ÖNCESİ ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ÇÖP KAMYONLARINI IŞIKLARLA SÜSLERKEN, NOEL BABA KOSTÜMÜ GİYEN PERSONELER İSE HEM ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ HEM DE ÇEVRE BİLİNCİ MESAJI VERDİ.

KUŞADASI BELEDİYESİ, YENİ YIL ÖNCESİ ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ÇÖP KAMYONLARINI...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Işıklı Çöp Kamyonlarıyla Yeni Yıl ve Çevre Bilinci
2
Antalya'da Geleneksel Bamya Çorbası Etkinliği: Büşra Özdemir Konyalılarla Buluştu
3
Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şiir ve Müzik Dinletisi İlgi Topladı
4
Mehmet Akif Ersoy Taceddin Dergahı'nda 89. yılında anıldı
5
Osmangazi’de Medya Buluşmaları: 2025’in Yerel ve Ulusal Gündemi Tartışıldı
6
Manisa Demirci'de Mevsimin İlk Karı: Sarıçayır ve Akçakertik Beyaza Büründü
7
Doğan Hızlan Kütüphanesi: Antalya'da 100 Bin Kitap ve Ücretsiz Ödünç Sistemi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti