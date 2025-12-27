Kuşadası'nda Işıklı Çöp Kamyonlarıyla Yeni Yıl ve Çevre Bilinci

Kuşadası Belediyesi çöp kamyonlarını ışıklarla süsleyip çevre bilincini öne çıkardı

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan yeni yıl öncesinde hem kent estetiğine hem de çevre bilincine dikkat çeken renkli bir etkinlik gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp kamyonları rengarenk ışıklarla donatıldı ve üzerinde Temiz bir Kuşadası, Temiz bir Gelecek yazan süslü araçlar kent merkezinde tur atarak yeni yıl coşkusunu sokaklara taşıdı.

Işıklandırılan kamyonlardan inen Noel Baba kostümlü belediye personeli, çocuklara ve yetişkinlere şeker ikram ederken etkinlik boyunca çevrenin temiz tutulması için yapılması gerekenler anlatıldı ve doğanın korunmasının önemi vurgulandı. Etkinlik, hem kent sakinleri hem de Kuşadası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve yeni yıl atmosferine çevreci bir anlam kattı. Etkinliğin yılbaşına kadar devam edeceği bildirildi.

Çocuklar ve hatıra anları

Yıl boyunca çevreyi korumaya yönelik projeler yürüten Kuşadası Belediyesi'nin çalışması özellikle çocukların büyük ilgisini çekti. Hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya giren minikler unutulmaz anlar yaşadı ve etkinlik sokaklarda neşeli görüntülere sahne oldu.

Vatandaş ve yetkili açıklamaları

Gökhan Güldiken etkinliği takdirle karşıladığını belirterek şunları söyledi: Uzun yıllardır Kuşadası’nda yaşıyorum. Burası çok temiz ve düzenli bir kent. Kuşadası Belediyesi’ne, bize her yönüyle yaşanabilir bir şehir sunduğu için teşekkür ediyorum

Hakan Bayrak, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü, çevre temizliğine verdikleri önemi şu ifadelerle aktardı: Yıl boyunca temizlik işlerinde görev yapan emekçi personelimiz, kent sakinlerinin ve ilçemizi ziyaret eden yerli-yabancı turistlerin konforu için aralıksız çalışıyor. Türkiye’nin turizm incisi Kuşadası’nın her zaman temiz olması bizim için çok önemli. Yeni yılda da temizlik ve hijyen çalışmalarımız çevreye değer veren uygulamalarla devam edecek. Çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak için doğaya ve çevreye karşı çok daha duyarlı olmamız gerekiyor

