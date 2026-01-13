Hadim'de Kavut Unu: Asırlık Lezzet Sofralardan Kültüre

Konya’nın Hadim ilçesinde nesiller boyu aktarılan kavut unu, asırlık usullerle hazırlanarak günümüze taşınıyor. İnce sac üzerinde, köz ateşinde uzun saatler kavrulan doğal ürünler sofralarda tatlı olarak sunuluyor.

Asırlık üretim yöntemi

Kavut unu; buğday, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, nohut, mısır ve menengiç gibi malzemelerin özenle seçilip harmanlanmasıyla başlıyor. Üretimde malzemeler odun ateşinde, köz üzerinde ve ince sacda yavaşça kavruluyor. Kavurma işlemi yaklaşık 6-7 saat sürdükten sonra ürünler soğutuluyor ve geleneksel değirmenlerde, undan biraz daha iri olacak şekilde öğütülüyor. Hazırlanan kavut unu genellikle pekmez ile karıştırılarak tatlı şeklinde tüketiliyor.

Emek ve bir isim: İbrahim Çakar

Hadim’e bağlı Bolat Mahallesi’nde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Çakar, bu unutulmaya yüz tutmuş lezzeti yaşatan sayılı kişilerden biri. Çakar, kavutun hazırlanışının zahmetini ve titizliğini anlatarak toplum hafızasını canlı tuttuğunu vurguluyor. Çakar, "Kavut bize atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir miras. Unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek. Son 8-10 yıldır bu işi yapan neredeyse sadece ben kaldım. Kavut ununun içinde kabak çekirdeği, ay çekirdeği, mısır, buğday, nohut ve menengiç bulunur. Bu malzemeleri odun ateşinde, köz üzerinde yavaş yavaş kavuruyoruz. Közde 6-7 saat kavrulması gerekir. Kavrulduktan sonra soğutur, değirmende undan biraz daha iri olacak şekilde öğütürüz. Sonra da pekmezle karıştırarak tatlı olarak yeriz" diyor.

Tarihsel ve kültürel köken

Kavut unu sadece bir lezzet değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak değerlendiriliyor. Tarihi kaynaklarda adı geçen kavut, ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin eserinde, Seyahatname’de de anılıyor; bu yönüyle bölgenin geleneksel beslenme kültürünün bir parçası olarak öne çıkıyor.

Besin değeri ve tüketim alışkanlıkları

Çakar, kavut ununun özellikle kış aylarında yoğun şekilde tüketildiğini ve besin değeri açısından zengin olduğunu belirtiyor. Protein ve lif açısından zengin olan kavutun geçmişte soğuk kış şartlarında enerji kaynağı olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Çakar, "Bunu yiyenlerde kolay kolay üşüme ve kansızlık olmaz. Kana kan katar, kan yapıcı özelliğe sahiptir" diyor. Ayrıca son yıllarda talebin arttığını, Türkiye’nin birçok ilinden sipariş aldıklarını ve taleplere zaman zaman yetişmekte zorlandıklarını aktarıyor. Çakar, "Bize her kesimden dua edenler var" ve "60-70 yaşındaki teyzeler, ‘Çocukluğumuzu yaşattın’ diyerek teşekkür ediyor" sözleriyle geri dönüşlerin kendisini duygulandırdığını ifade ediyor.

Geleceğe taşıma kararlılığı

İbrahim Çakar, ömrü ve gücü yettiği sürece bu geleneği sürdürmeye kararlı. Asırlardır Anadolu sofralarında yer alan kavut unu, Hadim’de bir kültür mirası olarak yeniden hayat bulurken geçmişin izlerini bugünün sofralarına taşımaya devam ediyor.

KONYA’NIN HADİM İLÇESİNDE, TÜRK MUTFAĞININ BİNLERCE YILLIK LEZZETLERİNDEN BİRİ OLAN KAVUT UNU, ASIRLIK YÖNTEMLERLE HAZIRLANARAK GÜNÜMÜZE TAŞINIYOR. KOR ATEŞ ÜZERİNDE İNCE SACDA UZUN SAATLER BOYUNCA KAVRULAN BUĞDAY, AY ÇEKİRDEĞİ, KABAK ÇEKİRDEĞİ, NOHUT, MISIR VE MENENGİÇ GİBİ DOĞAL ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN KAVUT UNU, ZAHMETLİ ÜRETİM SÜRECİNİN ARDINDAN SOFRALARDA TATLI OLARAK YERİNİ ALIYOR.